Se levantó el paro de colectivos anunciado para esta noche en el AMBA

"Esta situación en algunas empresas impacta con mayor gravedad, lo que a la vez provoca que no puedan brindar la totalidad de servicios durante toda la jornada", informaron en un comunicado oficial la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEPA), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la provincia de Buenos Aires (CTPBA).

Sobre esto se manifestó este miércoles el ministro de Transporte Bonaerense que señaló: "Me enteré ayer (martes) del comunicado, la provincia de Buenos Aires estaba debiendo un retroactivo de octubre, que durante esta mañana se está pagando así que no hay motivo para que este lock out patronal, porque no es un paro".

"Aprovecho esto para proponerle a los empresarios inaugurar una era de diálogo, sé que la discusión es otra, que quieren discutir los mayores costos; seguramente haya que discutirlo, pero les propongo que vengan y hablen; dialoguemos siempre porque ninguna posición de fuerza va a solucionarlo", dijo D'Onofrio en diálogo con Radio 10.

Y agregó: "Me llama la atención que algunos, la mayoría no, hagan eso, que tomen a la gente de rehén. No es un paro de choferes, es un paro de empresarios".