Horror en Avellaneda: apuñaló a su pareja, hirió a su hija y se suicidó
La mujer permanece internada en terapia intensiva y la menor está fuera de peligro. El agresor se arrojó desde un puente tras el ataque.
Un intento de femicidio ocurrió en las últimas horas en Sarandí, partido de Avellaneda. Un hombre, identificado como Kevin Hernández, de 34 años, atacó a su pareja con un cuchillo, hirió a su hija y luego se suicidó tras arrojarse desde un puente.
El hecho ocurrió el 3 de abril, en Edison y el Acceso Sudeste. Ambas víctimas resultaron heridas y fueron hospitalizadas, mientras que el agresor fue encontrado muerto a pocos kilómetros del lugar.
De acuerdo al parte policial, la secuencia comenzó cuando la víctima, su hija y el agresor regresaban en un Chevrolet Corsa luego de haber celebrado un aniversario en Don Torcuato. En ese contexto, una discusión escaló rápidamente a una situación de violencia extrema.
El hombre condujo hasta Sarandí bajo amenazas y le exigió el teléfono a la mujer. Ante la negativa, la atacó con un cuchillo, provocándole heridas en el cuello y la espalda. En medio del episodio, la hija de la víctima intentó intervenir y, en un intento por escapar, se arrojó del vehículo en movimiento, sufriendo lesiones.
La mujer y la niña fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Presidente Perón, donde recibieron atención médica. La menor se encuentra fuera de peligro, mientras que la mujer permanece internada en terapia intensiva, según confirmó la familia.
Horas después, las autoridades fueron notificadas de que un hombre se había arrojado desde un puente a la altura del kilómetro 5 del Acceso Sudeste. Al llegar al lugar, fue hallado sin vida y posteriormente identificado como el agresor.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad. En paralelo, los investigadores analizan cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del hecho.
En tanto, familiares de la víctima difundieron mensajes en redes sociales donde brindaron detalles del episodio y del estado de salud de ambas. Allí confirmaron que la niña evoluciona favorablemente, mientras la mujer continúa en estado delicado bajo cuidados intensivos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario