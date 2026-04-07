Día Mundial de la Salud: la importancia de la medicina prehospitalaria
La incorporación de tecnología y nuevos modelos de atención brindan mayor accesibilidad y una resolución rápida de consultas médicas.
En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril, se renueva el debate sobre un principio que, aunque parece básico, sigue presentando desafíos concretos: la salud como un derecho garantizado para toda la población. En este sentido, la telemedicina y la atención prehospitalaria cumplen un rol clave.
En Argentina, el derecho a la salud convive con desigualdades en el acceso, una alta demanda sobre los servicios sanitarios y tensiones estructurales que exigen repensar el funcionamiento del sistema. En este escenario, especialistas coinciden en que ya no alcanza con abordar la salud únicamente desde la enfermedad en los hospitales, sino que se vuelve necesario avanzar hacia un enfoque integral que priorice la prevención, la accesibilidad y la respuesta rápida.
La salud como responsabilidad colectiva
Uno de los ejes que gana cada vez más relevancia es el de la responsabilidad compartida. La salud no depende exclusivamente de hospitales o profesionales, sino también de las decisiones de cada persona, de las comunidades y de las organizaciones. Esto implica promover hábitos saludables, consultar a tiempo ante síntomas o dudas, cumplir con los tratamientos indicados y fomentar una cultura donde la prevención sea central.
La medicina prehospitalaria, un rol clave
Dentro de este entramado, la atención prehospitalaria ocupa un lugar clave al representar una de las primeras instancias de contacto entre las personas y el sistema sanitario.
La medicina prehospitalaria permite actuar en situaciones de urgencia, muchas veces en domicilios o en la vía pública, reduce los tiempos de respuesta ante emergencias, evita complicaciones mediante intervenciones tempranas y optimiza el uso de recursos hospitalarios.
Telemedicina: acceso y rapidez sin traslados
En paralelo, la telemedicina se consolida como una herramienta clave para ampliar el acceso a la salud. A través de consultas virtuales, permite brindar orientación médica o seguimiento clínico sin necesidad de traslados innecesarios, lo que resulta especialmente útil en zonas con menor cobertura o en situaciones donde el traslado no es imprescindible.
Entre sus principales beneficios se destacan:
- Mayor accesibilidad para pacientes con dificultades de movilidad.
- Disminución de la demanda en guardias hospitalarias.
- Resolución rápida de consultas de baja complejidad.
- Seguimiento continuo de pacientes.
La incorporación de tecnología y nuevos modelos de atención también exige profesionales capacitados y en constante actualización. La formación continua, junto con el análisis de procesos y la implementación de herramientas innovadoras, se posiciona como un factor clave para mejorar la calidad de cada intervención.
En este sentido, la integración entre telemedicina y atención prehospitalaria aparece como una de las estrategias más efectivas para responder a las necesidades actuales: combina cercanía, rapidez y eficiencia, al tiempo que contribuye a descomprimir el sistema hospitalario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario