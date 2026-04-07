Día Mundial de la Salud: la importancia de la medicina prehospitalaria

Telemedicina: acceso y rapidez sin traslados

En paralelo, la telemedicina se consolida como una herramienta clave para ampliar el acceso a la salud. A través de consultas virtuales, permite brindar orientación médica o seguimiento clínico sin necesidad de traslados innecesarios, lo que resulta especialmente útil en zonas con menor cobertura o en situaciones donde el traslado no es imprescindible.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Mayor accesibilidad para pacientes con dificultades de movilidad.

Disminución de la demanda en guardias hospitalarias.

Resolución rápida de consultas de baja complejidad.

Seguimiento continuo de pacientes.

La incorporación de tecnología y nuevos modelos de atención también exige profesionales capacitados y en constante actualización. La formación continua, junto con el análisis de procesos y la implementación de herramientas innovadoras, se posiciona como un factor clave para mejorar la calidad de cada intervención.

En este sentido, la integración entre telemedicina y atención prehospitalaria aparece como una de las estrategias más efectivas para responder a las necesidades actuales: combina cercanía, rapidez y eficiencia, al tiempo que contribuye a descomprimir el sistema hospitalario.