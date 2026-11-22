Por su parte, el hijo de la víctima, Edgardo Ferreyra, contó que viajó desde Bariloche hasta Cipolletti tras recibir la noticia: "La encontraron al lado de la cama fallecida. Hipótesis hay varias", expresó en diálogo con LM Cipolletti.

La investigación está a cargo de los fiscales Santiago Márquez Gauna, Eugenia Vallejos y Yesica Montenegro, con la intervención de distintas áreas policiales y de Criminalística.

El caso generó conmoción entre los vecinos del complejo de las 432 Viviendas, donde Florencia Ferreyra era una de las primeras habitantes. En diciembre de 2024, esa misma zona fue escenario del doble asesinato de Lidia Tapia, de 87 años, y su hija Stella Maris Natalini, de 62, crimen por el que un vecino fue condenado a prisión perpetua.