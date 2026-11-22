Cipolletti: investigan la muerte de una mujer de 92 años y hay dos detenidos
La mujer presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo y se activó el protocolo preventivo por femicidio. Esperan los resultados de la autopsia.
Una mujer de 92 años fue encontrada sin vida en su departamento de Cipolletti, con lesiones en distintas partes del cuerpo. Por las circunstancias del caso, la Policía de Río Negro investiga un posible femicidio y hay dos personas detenidas, una de ellas su nieto.
La víctima fue identificada como Florencia Ferryera y su cuerpo fue encontrado el sábado al mediodía en una vivienda ubicada sobre la calle Arenales al 400. El personal de salud constató que la mujer no presentaba signos vitales y, al advertir las lesiones que tenía en distintas partes del cuerpo, los investigadores descartaron en principio que se tratara de una muerte natural.
Ante estas circunstancias, el jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, comisario inspector Javier Elicier Yáñez, confirmó que se activó el protocolo de actuación ante posibles casos de femicidio.
La autopsia está prevista para este domingo y será clave para determinar las causas de la muerte y establecer si los golpes incidieron en el deceso. En tanto, para el lunes está prevista una audiencia de formulación de cargos contra uno de los dos hombres detenidos.
Entre los testimonios incorporados a la causa, un vecino declaró que, alrededor del mediodía, dos hombres le pidieron un destornillador para intentar forzar la puerta del departamento, ya que Ferreyra no respondía a los llamados.
Por su parte, el hijo de la víctima, Edgardo Ferreyra, contó que viajó desde Bariloche hasta Cipolletti tras recibir la noticia: "La encontraron al lado de la cama fallecida. Hipótesis hay varias", expresó en diálogo con LM Cipolletti.
La investigación está a cargo de los fiscales Santiago Márquez Gauna, Eugenia Vallejos y Yesica Montenegro, con la intervención de distintas áreas policiales y de Criminalística.
El caso generó conmoción entre los vecinos del complejo de las 432 Viviendas, donde Florencia Ferreyra era una de las primeras habitantes. En diciembre de 2024, esa misma zona fue escenario del doble asesinato de Lidia Tapia, de 87 años, y su hija Stella Maris Natalini, de 62, crimen por el que un vecino fue condenado a prisión perpetua.
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