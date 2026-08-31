Tras el escándalo, suspendieron el desalojo de la sinagoga de Flores

El confuso trasfondo del conflicto por la sinagoga

Fuerte operativo policial en una sinagoga del barrio de Flores

Según trascendió, el conflicto se habría originado a raíz de la venta del inmueble a otro grupo de la comunidad judía. En ese marco, un rabino denunció que la propiedad había sido vendida de manera ilegal y bajo la utilización de un título falso. También sostuvo que los supuestos nuevos dueños quería utilizar el terreno para construir una galería comercial.

Con el paso de las horas, el conflicto escaló. El hombre sostuvo que el inmueble había sido adquirido por sus parientes en 1950 y que, según su religión, “un templo nunca se puede demoler o vender”.

"Hace dos meses nos dijeron que la propiedad estaba vendida y nos teníamos que ir", declaró ante los medios de comunicación. Mientras otros miembros de la comunidad exigían que se llegara a un acuerdo, el rabino no desistió de su postura: “No nos vamos a ir, es un templo de mucha historia. De ninguna forma lo voy a entregar”, expresó con firmeza.

Otro miembro de la comunidad sostuvo que la compraventa se había llevado a cabo “sin el consentimiento de los mayores que fundaron este predio” y que, tras el escándalo, “el comprador no quiere saber absolutamente nada con la propiedad”.

Finalmente, cerca del mediodía, las negociaciones derivaron en la suspensión del procedimiento: quienes se encontraban dentro de la sinagoga no fueron desalojados, celebraron la decisión e incluso aseguraron que iban a permanecer en el lugar durante las fiestas de Rosh Hashaná que se llevarán a cabo del 11 al 13 de septiembre.

Qué pasará con la sinagoga de Flores

Lejos de terminar, el conflicto por el futuro de la propiedad sigue abierto.

De acuerdo con lo publicado por Infobae, el templo de Helguera 207 pertenecía a la Comunidad Israelita Ortodoxa. En junio de 2025, decidieron vender el inmueble, el cual fue comprado por Kal Nidre S.A.

El lugar estuvo custodiado por efectivos de la Policía de la Ciudad

Durante la venta, acordaron que la comunidad podía seguir ocupando y usando el templo hasta este 31 de agosto para sacar objetos religiosos, muebles y libros sagrados que se encontraban en el lugar y llevarlos a la nueva sede de Luis Viale 2643.

El problema apareció porque, según denuncia la comunidad, a fines de julio, otras personas entraron al templo y bloquearon los accesos, impidiendo que pudieran terminar de sacar las pertenencias y entregar el inmueble en tiempo y forma.

Ante esta situación, la representante legal de la comunidad, Paola Fernanda Naranjo denunció que quienes ocupaban el inmueble no tenían autorización ni derechos sobre la propiedad. La situación también quedó registrada en otra denuncia policial ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 22.

La comunidad, además, advirtió que dentro del templo quedaron objetos litúrgicos y libros sagrados de alto valor, y que la situación podría impedir que cumpla con el contrato de comodato firmado con Kal Nidre S.A.

Por este motivo, la comunidad pidió a la Justicia una medida cautelar urgente para recuperar el templo de manera inmediata. Los abogados argumentaron que existe un “peligro en la demora” debido al riesgo de incumplir el contrato y a la posibilidad de que se afecten los bienes religiosos que permanecen dentro del inmueble.

También solicitaron que el oficial de justicia que intervenga en el operativo tenga facultades especiales, entre ellas recurrir a la fuerza pública y pedir la intervención de la Policía Federal Argentina y del Cuerpo Médico Forense en caso de encontrar personas vulnerables en el lugar.