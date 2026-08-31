Tensión en una sinagoga de Flores: un rabino y 30 fieles se atrincheraron ante una orden de desalojo

El religioso también cuestionó la documentación vinculada con la propiedad. Según sostuvo, el inmueble fue comprado en 1950 y afirmó que el actual título de propiedad sería falso. En ese sentido, relató que le pidió al dueño de la inmobiliaria que le mostrara el título y aseguró que el documento que le exhibieron figuraba con fecha de mayo de 1926.

El hombre también negó que el inmueble haya sido vendido y aseguró: “La propiedad no se vendió y no se va a vender nunca”.

Según su versión, detrás del conflicto existiría la intención de transformar el lugar en una galería comercial. “Ellos dijeron que la propiedad estaba vendida y nos teníamos que ir. No nos vamos a ir, es un templo de mucha historia. De ninguna forma lo voy a entregar”, afirmó.

En esa línea, insistió en que la situación se resolverá cuando se analice la documentación sobre el inmueble. “Se va a demostrar todo”, sostuvo.

En paralelo, el rabino se dirigió hacia quienes se encontraban dentro del inmueble, aseguró que es “un desalojo momentáneo” y les pidió que salieran. “La gente que está adentro son comerciantes y estudiantes. No saben cómo trabaja la Justicia”, expresó.

Cómo comenzó el conflicto por la sinagoga de Flores

La situación derivó en un importante despliegue de la Policía de la Ciudad sobre la calle Helguera al 200 y en la intervención de un oficial de Justicia, que logró establecer un diálogo con las personas que permanecían en el interior del templo.

En un primer momento, las partes habrían llegado a un acuerdo para permitir que los fieles terminaran sus rezos antes de concretar el desalojo. Sin embargo, la tensión aumentó cuando, pasado ese tiempo prudencial, los ocupantes no se retiraron.

Para las 11 de la mañana, el rabino y unos 30 fieles continuaban dentro del inmueble, mientras en el exterior permanecía el operativo policial.

“Están dando una mala imagen de la comunidad judía”, expresó otro fiel que se acercó hasta el lugar y solicitó que “lleguen a un acuerdo” para que se termine el conflicto.

La situación continuaba bajo tensión durante la mañana, con la Policía de la Ciudad y el oficial de Justicia apostados en el lugar mientras se buscaba avanzar con el cumplimiento de la orden judicial.