Tensión en una sinagoga de Flores: un rabino y 30 fieles se atrincheraron ante una orden de desalojo
La orden fue emitida por la Justicia tras un conflicto entre grupos ortodoxos por la venta del inmueble.
Momentos de tensión se vivieron este lunes por la mañana en una sinagoga del barrio porteño de Flores, donde un rabino y al menos 30 fieles se atrincheraron durante varias horas dentro del inmueble tras una orden judicial de desalojo.
El episodio se registró en una sinagoga situada sobre la calle Helguera 270, luego de que personal de la Policía de la Ciudad interviniera para desalojar el lugar a raíz de una medida dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del juez Camilo Jorge Almeida Pons.
Según las primeras informaciones, el operativo se inició a raíz de una demanda civil en el marco de una disputa por el inmueble entre dos sectores ortodoxos. Si bien hubo un fallo favorable a los denunciantes que habilitaba la venta, las personas que se encontraban en el templo aseguraron que eran los dueños verdaderos y se negaron a abandonarlo.
Qué dijo el rabino que representa a los fieles atrincherados
“Nuestros abuelos y nuestros padres fueron los compradores. Es un templo que fue comprado, está escrito en los libros que un templo nunca se puede comprar ni demoler", aseguró un rabino que se presentó como el presidente del templo y defendió la permanencia de los fieles.
"Nos enteramos que hace dos meses, nos dijeron que la propiedad estaba vendida y nos teníamos que ir", declaró.
El religioso también cuestionó la documentación vinculada con la propiedad. Según sostuvo, el inmueble fue comprado en 1950 y afirmó que el actual título de propiedad sería falso. En ese sentido, relató que le pidió al dueño de la inmobiliaria que le mostrara el título y aseguró que el documento que le exhibieron figuraba con fecha de mayo de 1926.
El hombre también negó que el inmueble haya sido vendido y aseguró: “La propiedad no se vendió y no se va a vender nunca”.
Según su versión, detrás del conflicto existiría la intención de transformar el lugar en una galería comercial. “Ellos dijeron que la propiedad estaba vendida y nos teníamos que ir. No nos vamos a ir, es un templo de mucha historia. De ninguna forma lo voy a entregar”, afirmó.
En esa línea, insistió en que la situación se resolverá cuando se analice la documentación sobre el inmueble. “Se va a demostrar todo”, sostuvo.
En paralelo, el rabino se dirigió hacia quienes se encontraban dentro del inmueble, aseguró que es “un desalojo momentáneo” y les pidió que salieran. “La gente que está adentro son comerciantes y estudiantes. No saben cómo trabaja la Justicia”, expresó.
Cómo comenzó el conflicto por la sinagoga de Flores
La situación derivó en un importante despliegue de la Policía de la Ciudad sobre la calle Helguera al 200 y en la intervención de un oficial de Justicia, que logró establecer un diálogo con las personas que permanecían en el interior del templo.
En un primer momento, las partes habrían llegado a un acuerdo para permitir que los fieles terminaran sus rezos antes de concretar el desalojo. Sin embargo, la tensión aumentó cuando, pasado ese tiempo prudencial, los ocupantes no se retiraron.
Para las 11 de la mañana, el rabino y unos 30 fieles continuaban dentro del inmueble, mientras en el exterior permanecía el operativo policial.
“Están dando una mala imagen de la comunidad judía”, expresó otro fiel que se acercó hasta el lugar y solicitó que “lleguen a un acuerdo” para que se termine el conflicto.
La situación continuaba bajo tensión durante la mañana, con la Policía de la Ciudad y el oficial de Justicia apostados en el lugar mientras se buscaba avanzar con el cumplimiento de la orden judicial.
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