Tras el frío polar vuelve el calor a Buenos Aires: cuáles son las temperaturas que se esperan los próximos días

Cómo seguirá el clima en el AMBA: chau frío

Desde este domingo las temperaturas mínimas en la Capital Federal y sus alrededores se ubicarán arriba de los 10 grados y se espera que para Semana Santa se ubiquen cerca de los 20 grados.

Las temperaturas máximas desde el domingo superarán largamente los 20 grados y para la semana que comenzará el lunes 7 de abril llegarán a los 24-25 grados.

Abril en Buenos Aires: el otoño se hace sentir

Con la llegada de abril, la zona del AMBA comienza a dejar atrás el calor intenso del verano y da paso a un clima más templado y otoñal. Este mes, caracterizado por días agradables y noches frescas, marca una transición paulatina hacia temperaturas más bajas y una atmósfera cada vez más otoñal.

Durante abril, la temperatura máxima promedio en la ciudad ronda los 23 grados al comienzo del mes, descendiendo gradualmente hasta los 19°C hacia fines de abril. En cuanto a las mínimas, se ubican entre los 17°C a principios de mes y bajan a unos 14°C en los últimos días.

Este descenso térmico suele venir acompañado de una mayor nubosidad. Según datos climáticos históricos, la cobertura del cielo en Buenos Aires aumenta durante abril, con más días mayormente nublados o cubiertos, lo que da lugar a tardes más grises y mañanas con bruma.

Qué pasa con las lluvias en abril

Las precipitaciones, en tanto, tienden a disminuir levemente en comparación con marzo. Al comenzar el mes, la probabilidad de lluvias diarias se ubica en torno al 30%, y baja al 22% hacia el final. Si bien no es el mes más lluvioso del año, los chaparrones ocasionales y los días húmedos no son raros.

En términos generales, abril ofrece un clima ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin los extremos del verano ni el frío del invierno. Las plazas y parques porteños se tiñen de ocres y dorados, mientras los vecinos aprovechan los últimos días templados antes de la llegada del verdadero frío.

Así, abril se presenta como un mes de transición en Buenos Aires, donde el otoño se instala poco a poco, regalando paisajes únicos y temperaturas amigables para quienes disfrutan de la ciudad a paso lento.