Más de 400 personas evacuadas en Corrientes por las lluvias y la crecida de los ríos Paraná y Uruguay
Al menos 413 vecinos fueron evacuados por las inundaciones que se registraron en la provincia de Corrientes tras la caída de más de 300 milímetros de lluvia.
Al menos 413 personas fueron evacuadas durante el fin de semana en la provincia de Corrientes luego de que sus barrios quedaran inundados debido a las lluvias recientes, que provocaron además las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.
La caída de 300 milímetros en un día provocó el colapso de los desagües pluviales, cortes en el suministro eléctrico y el transporte, saturación en el suelo y anegaciones, entre otros fenómenos que precipitaron la evacuación de la población del departamento de Empedrado.
Personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina monitorean la crecida de los ríos Uruguay y Paraná.
Mientras tanto, las personas evacuadas fueorn instaladas en gimnasios municipales y escuelas de localidades como San Luis del Palmar, donde miembros de Defensa Civil, Bomberos y Policía de Corrientes les llevaron víveres.
Además, se efectuaron tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas al igual que acciones de prevención y seguridad vial.
En lo que va de la semana se registraron lluvias intensas y la caída de 300 milímetros de agua en muy pocas horas, lo que provocó las inundaciones en lo que ya había sido descrito por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como un diciembre particularmente húmedo en Corrientes.
De acuerdo con datos citados por el sitio Infobae, el INTA dio cuenta de 495,4 milímetros de lluvia acumulados durante una semana en la ciudad de Corrientes.
A propósito de las lluvias recientes, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declaró el estado de alerta amarilla en toda la provincia a la espera de tormentas con frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h.
Por su parte, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, se reunió este lunes con los intendentes de El Sombrero, Araceli Aponte, y de Empedrado, Rubén Fernando Echeverría, para coordinar la ayuda a los damnificados por las inundaciones, informó el sitio Diario Norte de Corrientes.
