Más de 400 personas evacuadas en Corrientes por las lluvias y la crecida de los ríos Paraná y Uruguay

En lo que va de la semana se registraron lluvias intensas y la caída de 300 milímetros de agua en muy pocas horas, lo que provocó las inundaciones en lo que ya había sido descrito por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como un diciembre particularmente húmedo en Corrientes.

De acuerdo con datos citados por el sitio Infobae, el INTA dio cuenta de 495,4 milímetros de lluvia acumulados durante una semana en la ciudad de Corrientes.

A propósito de las lluvias recientes, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declaró el estado de alerta amarilla en toda la provincia a la espera de tormentas con frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h.

Por su parte, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, se reunió este lunes con los intendentes de El Sombrero, Araceli Aponte, y de Empedrado, Rubén Fernando Echeverría, para coordinar la ayuda a los damnificados por las inundaciones, informó el sitio Diario Norte de Corrientes.