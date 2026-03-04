Trelew: abrió la puerta sin mirar, embistió a un ciclista y un colectivo evitó una tragedia
El hombre cayó al asfalto tras impactar contra la puerta de un auto estacionado y estuvo a centímetros de ser atropellado por un colectivo que logró frenar a tiempo.
Una maniobra imprudente estuvo a punto de desencadenar una tragedia en la ciudad de Trelew, Chubut. Un ciclista resultó herido luego de chocar contra la puerta de un vehículo que fue abierta sin advertir su paso. El incidente ocurrió minutos después de las 9 de la mañana en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Cangallo, en una zona de circulación intensa.
Según se observa en el registro que se difundió posteriormente, el conductor de un Ford Ka estacionado sobre la avenida abrió la puerta del lado izquierdo sin verificar el tránsito. En ese instante, una bicicleta avanzaba por la misma arteria y no tuvo margen para esquivar el obstáculo. El impacto fue directo: el ciclista golpeó contra la puerta y salió despedido hacia el centro de la calzada.
La situación se tornó aún más dramática cuando un colectivo de la empresa El 22 circulaba por el mismo carril. El chofer logró reaccionar con rapidez y frenó de manera brusca, quedando a escasa distancia del hombre tendido sobre el pavimento. La secuencia generó conmoción entre los testigos que presenciaron la escena.
En el audio del video se escucha a una persona recriminar la acción que originó el accidente: “Tenés que mirar el espejo”. La frase resume la imprudencia que pudo haber tenido consecuencias fatales.
Afortunadamente, el ciclista sufrió un fuerte golpe en el hombro producto del choque, pero no presentó lesiones de gravedad y se encontraba fuera de peligro. La rápida intervención del conductor del transporte público fue clave para evitar un desenlace trágico.
El episodio volvió a poner en discusión la importancia de la llamada “dooring”, una práctica preventiva que consiste en abrir la puerta del vehículo con la mano contraria para obligar al conductor a girar el cuerpo y mirar hacia atrás. Un gesto simple que, como quedó demostrado en Trelew, puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.
