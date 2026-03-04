Trelew: abrió la puerta sin mirar, embistió a un ciclista y un colectivo evitó una tragedia

Según se observa en el registro que se difundió posteriormente, el conductor de un Ford Ka estacionado sobre la avenida abrió la puerta del lado izquierdo sin verificar el tránsito. En ese instante, una bicicleta avanzaba por la misma arteria y no tuvo margen para esquivar el obstáculo. El impacto fue directo: el ciclista golpeó contra la puerta y salió despedido hacia el centro de la calzada.