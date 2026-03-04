Los últimos mensajes que envió el soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos: así lo extorsionaban

sospechosos soldado oivos

Luego, Gómez recibió una foto de un supuesto policía en su puesto de trabajo y varios llamados. Entre las 16.53 y las 17.11, el solado le escribió al falso subteniente: “No quiero tener problemas. ¿Qué puedo hacer? Sé que esto es muy grave. Ya sé que estoy en muchos problemas. Quiero solucionarlo todo”.

Tras esto, el soldado recibió una llamada en la cual la Justicia supone que le exigieron dinero. El comprobante de la primera transferencia por 213.000 pesos lo envió a las 17.33.

Más tarde le informó a su extorsionador que había conseguido 400.000 pesos más y a las 17.51 le preguntó: “¿Con esto es suficiente?”. Pero la extorsión continuó. A las 18.32 Gómez transfirió 291.000 pesos y a las 18.38 envió otros 500.000.

“He podido conseguir unos 300.000 más y de ahí ya no puedo pedir más préstamo. No puedo pedir más préstamo a nadie. No sé si con eso suma con lo que ya le he pasado. Si me puede servir o me puede ayudar con eso porque ya estoy en la quiebra, literalmente”, escribió el joven soldado a las 18.44.

Luego agregó: “Listo, eso es todo lo que tengo. Ya no tengo más nada. Ni un peso. Nada más. Ya no tengo más. Estoy en la pobreza máxima ahora. Ya ni tengo para comer con esto”. Y concluyó: “Ya aprendí la lección”.

A las 23.17 envió: “No pude conseguir nada. Ya estoy jodido”.

Minutos después escribió: “Mi vida ya no es más normal. Estoy mal, ya no sé qué hacer, estoy cansado y desesperado. Y de dónde sacaré la plata a estas horas de la noche. Yo ya estoy perdido”.

El extorsionador volvió a exigirle que le enviara el comprobante de otra transferencia, pero entonces llegó el último WhatsApp enviado por Rodrigo Gómez. Fue a las 23.59, cuando le respondió: “Bueno, hoy lo tendrás”.

Por el hecho, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a siete integrantes de la organización criminal.

Los dos sindicados como jefes de la banda, Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, estaban detenidos en la cárcel de Magdalena. Un tercer cómplice, Kevin Sandoval, se encontraba alojado en la Unidad 26 de Olmos, en La Plata.