Bosques: tren arrolló a dos nenes y los vecinos casi linchan al maquinista

"No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró", se defendió el conductor de la formación en un video que se viralizó en las redes sociales.

maquinista tren roca

Según informaron en C5N, uno de los chicos, de 5 años, murió en el acto, mientras que el otro estaba en grave estado.

El mismo canal informó que familiares del chico fallecido quisieron prenderle fuego la formación.

NOTA EN DESAROLLO