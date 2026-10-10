Trenes Argentinos denunció que balearon una formación del San Martín en pleno recorrido
El nuevo episodio de inseguridad se vivió cerca del Arroyo Pinazo, en José C. Paz, este viernes.
Una formación del Tren San Martín fue baleada nuevamente cerca del Arroyo Pinazo, casi en la estación Sol y Verde, en José C. Paz, este viernes. Debido al nuevo hecho de inseguridad, Trenes Argentinos limitó el recorrido del ramal y no descarta que la medida continúe. Si bien, esta vez los balazos no impactaron en la formación, la medida preventiva buscó resguardar la seguridad de los pasajeros y del personal ferroviario.
La decisión de limitar el recorrido quedó en manos del personal policial de la brigada de seguridad que viaja en las formaciones, quienes junto al guardatren evalúan si el paso por determinado sector es seguro.
Tras registrarse el incidente, los trenes de ese ramal funcionaron de manera limitada durante el resto del viernes. Funcionó desde Retiro hasta José C. Paz, sin llegar a Pilar y Cabred.
Lo ocurrido este viernes no es un hecho aislado. La empresa ferroviaria detalló que, durante los meses de agosto y septiembre, se registraron otros ataques con armas de fuego en el mismo sector, que afectaron a otras tres formaciones de la misma línea y produjeron daños materiales, según indicó Trenes Argentinos en un comunicado oficial.
Frente a esa acumulación de incidentes, la empresa presentó las denuncias penales correspondientes ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Martín, bajo las carátulas de homicidio agravado en grado de tentativa e intimidación pública. En esas presentaciones, la empresa reclamó el cese inmediato de las agresiones y solicitó que se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad del servicio.
Además informaron que la empresa Trenes Argentinos abrió un canal de comunicación con el municipio, las autoridades provinciales y la Policía Federal, pidiendo que se refuerce la custodia permanente de la traza ferroviaria en la zona; especialmente durante las franjas horarias de mayor riesgo.
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