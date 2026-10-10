Trenes Argentinos denunció que balearon una formación del San Martín en pleno recorrido

Una formación del Tren San Martín fue baleada nuevamente cerca del Arroyo Pinazo, casi en la estación Sol y Verde, en José C. Paz, este viernes. Debido al nuevo hecho de inseguridad, Trenes Argentinos limitó el recorrido del ramal y no descarta que la medida continúe. Si bien, esta vez los balazos no impactaron en la formación, la medida preventiva buscó resguardar la seguridad de los pasajeros y del personal ferroviario.