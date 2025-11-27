Quién era Leticia Lembi, la periodista que murió tras caer al vacío en los acantilados de Mar del Plata

Su padre, Carlos Lembi, fue durante décadas el responsable de Casa Evaristo, la histórica tienda de ropa que vistió a generaciones de vecinos durante 80 años, fundada por el abuelo de Leticia. En febrero de 2022 decidió cerrar el local para dedicarse a disfrutar la vida junto a su esposa, Patricia Valerio. Su hermano mayor, Luciano, también comparte el amor por los animales: es veterinario.

Leticia había cumplido 33 años el 6 de marzo. Entre 2010 y 2017 vivió en La Plata, donde se recibió de Licenciada en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Su educación secundaria la había hecho en el Colegio Holandés, una institución emblemática de Tres Arroyos, marcada por la fuerte presencia de descendientes de inmigrantes neerlandeses y daneses.

Cada verano esperaba volver a Claromecó, la playa favorita de su familia, donde solían verla caminar con sus perros, reírse y disfrutar del tiempo libre.

Leticia Lembi

En agosto de 2021 se había incorporado a Onlera, la agencia de marketing digital creada por su primo, Santiago Escudero. Fue justamente en el marco del Onlera Summit, el encuentro anual de la empresa en Mar del Plata, donde ocurrió la tragedia que terminó con su vida de forma absurda e inesperada.

En su perfil de LinkedIn dejaba en claro el rol que desempeñaba: era “responsable de la gestión estratégica de la operación del equipo, asegurando la coordinación entre objetivos, proyectos y tareas”. Una definición que hablaba de su compromiso profesional y de una forma de encarar la vida que hoy, en Tres Arroyos y más allá, se recuerda con un dolor que cuesta poner en palabras.