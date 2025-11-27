Quién era Leticia Lembi, la periodista que murió tras caer al vacío en los acantilados de Mar del Plata
Tenía 33 años, era de Tres Arroyos y había viajado a la Costa para participar del encuentro anual de la empresa de marketing digital donde trabajaba.
Leticia Lembi, conocida por todos como “Leti”, era una mujer de afectos intensos, rutinas sencillas y una vocación muy marcada por la comunicación. Amante de los animales, en especial de los perros salchicha, encontraba en Donna y Mabel una compañía inseparable.
Desde hacía unos meses compartía un departamento con su novio, Matías Elcuaz, baterista de la banda Arlequines. Este viernes el grupo planeaba presentar su nuevo disco, “Tentando a la suerte”, en un centro cultural de Tres Arroyos. Ella celebraba cada logro de la banda con entusiasmo: “Tu fan 1. ¡Muy orgullosa y contenta del discazo que sacaron! ¡¡Felicitaciones!! Para vos y todos los Arlequines queridos”, había escrito hace pocos días. Para Matías, Leticia era su “bichito”.
La noticia de su muerte, ocurrida cuando cayó desde un acantilado mientras intentaba sacarse una selfie, golpeó fuerte en su ciudad natal. Desde La Capital de Mar del Plata se comunicaron con la redacción de La Voz del Pueblo para informar lo sucedido, y del otro lado sólo hubo conmoción y lágrimas.
Aunque su paso por el diario tresarroyense había sido breve —apenas un par de meses en el verano de 2020— su frescura y su modo de trabajo dejaron una marca imborrable. “Era de una familia tradicional de Tres Arroyos, los conocemos muchos a los padres y estamos todos muy consternados, no lo podemos creer”, resumieron desde el medio.
Durante ese verano de 2020, Leticia había estado a cargo de la cobertura de Las 24 Horas de la Corvina Negra, uno de los concursos de pesca más reconocidos y tradicionales del país. Su vínculo con la ciudad era profundo.
Su padre, Carlos Lembi, fue durante décadas el responsable de Casa Evaristo, la histórica tienda de ropa que vistió a generaciones de vecinos durante 80 años, fundada por el abuelo de Leticia. En febrero de 2022 decidió cerrar el local para dedicarse a disfrutar la vida junto a su esposa, Patricia Valerio. Su hermano mayor, Luciano, también comparte el amor por los animales: es veterinario.
Leticia había cumplido 33 años el 6 de marzo. Entre 2010 y 2017 vivió en La Plata, donde se recibió de Licenciada en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Su educación secundaria la había hecho en el Colegio Holandés, una institución emblemática de Tres Arroyos, marcada por la fuerte presencia de descendientes de inmigrantes neerlandeses y daneses.
Cada verano esperaba volver a Claromecó, la playa favorita de su familia, donde solían verla caminar con sus perros, reírse y disfrutar del tiempo libre.
En agosto de 2021 se había incorporado a Onlera, la agencia de marketing digital creada por su primo, Santiago Escudero. Fue justamente en el marco del Onlera Summit, el encuentro anual de la empresa en Mar del Plata, donde ocurrió la tragedia que terminó con su vida de forma absurda e inesperada.
En su perfil de LinkedIn dejaba en claro el rol que desempeñaba: era “responsable de la gestión estratégica de la operación del equipo, asegurando la coordinación entre objetivos, proyectos y tareas”. Una definición que hablaba de su compromiso profesional y de una forma de encarar la vida que hoy, en Tres Arroyos y más allá, se recuerda con un dolor que cuesta poner en palabras.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario