Tragedia en Mar del Plata: una periodista murió tras caer desde un acantilado

Leticia Lembi 1

De inmediato sus allegados pidieron auxilio a las autoridades, lo que llevó a que se movilizara una dotación de bomberos de San Patricio y el quipo de Rescate y Riesgos Especiales para llevar a cabo el rescate del cuerpo ante la inminente subida de la marea. Personal del SAME de Mar del Plata también arribó al lugar para constatar el fallecimiento de la mujer.

La escena de la tragedia fue supervisada por el fiscal Carlos Russo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Mar del Plata, quien se hizo presente en el lugar del hecho. La principal hipótesis de la investigación preliminar es que se trató de una muerte accidental.

Quién era Leticia Lembi, la periodista que murió en Mar del Plata

Leticia Lembi tenía 33 años y era oriunda de Tres Arroyos. Había estudiado en el Colegio Holandés de esta localidad bonaerense y luego se había recibido en la carrera de Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

A nivel profesional, había realizado tareas ocasionales en el periódico La Voz del Pueblo en 2020 y actualmente se desempeñaba como coordinadora de la consultora digital Onlera, fundada por su primo Santiago Escudero, quien se encontraba junto a ella al momento del accidente.

Horas antes de la tragedia, Lembi había participado del Onlera Summit, un evento de la consultora que se llevó a cabo en Mar del Plata.