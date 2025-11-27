Tragedia en Mar del Plata: una periodista murió tras caer desde un acantilado
La mujer, de 33 años, se estaba sacando una foto cuando se precipitó desde una altura aproximada de 25 metros de altura.
Una mujer de 33 años murió en la costa sur de la ciudad de Mar del Plata tras caer desde 25 metros de altura cuando se estaba sacando una foto. La tragedia ocurrió en una zona de acantilados conocida como Barranca de Los Lobos.
La víctima fue identificada como Leticia Lembi, una periodista oriunda de la localidad de Tres Arroyos que se encontraba Mar del Plata en el marco de una actividad de la agencia de marketing de la que era coordinadora. La mujer se encontraba junto a su primo y otros amigos al momento de producirse la fatal caída.
El accidente ocurrió el miércoles minutos antes de las 19 en la zona de Barrancas de Los Lobos, a la altura del kilómetro 535 de la ruta 11, frente a la Estancia La Moringa.
Según las primeras informaciones, la mujer se encontraba sobre una plataforma de hormigón deteriorada, cercana a la escalera que da acceso a la playa e intentaba sacarse una foto cuando se precipitó hacia las rocas.
La caída fue desde unos 25 metros de altura y Lembi perdió la vida en el momento.
De inmediato sus allegados pidieron auxilio a las autoridades, lo que llevó a que se movilizara una dotación de bomberos de San Patricio y el quipo de Rescate y Riesgos Especiales para llevar a cabo el rescate del cuerpo ante la inminente subida de la marea. Personal del SAME de Mar del Plata también arribó al lugar para constatar el fallecimiento de la mujer.
La escena de la tragedia fue supervisada por el fiscal Carlos Russo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Mar del Plata, quien se hizo presente en el lugar del hecho. La principal hipótesis de la investigación preliminar es que se trató de una muerte accidental.
Quién era Leticia Lembi, la periodista que murió en Mar del Plata
Leticia Lembi tenía 33 años y era oriunda de Tres Arroyos. Había estudiado en el Colegio Holandés de esta localidad bonaerense y luego se había recibido en la carrera de Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
A nivel profesional, había realizado tareas ocasionales en el periódico La Voz del Pueblo en 2020 y actualmente se desempeñaba como coordinadora de la consultora digital Onlera, fundada por su primo Santiago Escudero, quien se encontraba junto a ella al momento del accidente.
Horas antes de la tragedia, Lembi había participado del Onlera Summit, un evento de la consultora que se llevó a cabo en Mar del Plata.
