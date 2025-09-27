Triple crimen de Florencio Varela: el quinto implicado fue extraditado a la Argentina
Lázaro Víctor Sotacuro fue detenido tras cruzar la frontera por un paso ilegal y ya se encuentra bajo custodia de las autoridades argentinas para enfrentar a la Justicia.
El caso del triple homicidio de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo con la captura de Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como el quinto sospechoso de haber participado en el brutal hecho que conmociona a la provincia de Buenos Aires. El hombre, con doble nacionalidad peruana y argentina, fue detenido en Bolivia luego de un operativo conjunto entre las fuerzas locales y la policía de Jujuy.
Ahora, se encuentra en proceso de extradición para ser trasladado a Buenos Aires y quedar a disposición de la Justicia federal. El ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, confirmó la noticia y brindó detalles sobre cómo se desarrolló la captura. Según explicó, la brigada de investigaciones trabajaba bajo la hipótesis de que Sotacuro intentaría abandonar el país rumbo a Bolivia.
Con ese dato, comenzaron a revisar colectivos procedentes de Buenos Aires y detectaron su presencia en la terminal mediante cámaras de vigilancia y el listado de pasajeros proporcionado por una empresa de transporte. El sospechoso logró evadir los controles oficiales al cruzar la frontera por un paso no habilitado, un pequeño arroyo que los lugareños utilizan a diario para trasladarse de un lado a otro.
Sin embargo, el plan se frustró gracias a la cooperación de las autoridades bolivianas, que recibieron los datos de la orden de captura y procedieron a buscarlo en distintos hospedajes de la zona. Fue allí donde se concretó su detención, mientras las fuerzas jujeñas confirmaban su identidad con el documento en mano.
Tras ser aprehendido, Sotacuro fue entregado a la policía argentina en La Quiaca y posteriormente trasladado hacia San Salvador de Jujuy. Desde allí, será enviado a Buenos Aires, donde continuará el proceso judicial. Pulleiro destacó la rapidez y coordinación del operativo, al tiempo que subrayó la importancia del trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad del país vecino.
Con esta captura, la investigación por el triple crimen avanza en el cierre del círculo de sospechosos. La expectativa está puesta ahora en los avances de la causa judicial, que deberá determinar el grado de responsabilidad de Sotacuro y su vínculo con el resto de los implicados en el crimen que sacudió a Florencio Varela.
