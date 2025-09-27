Triple crimen de Florencio Varela: el quinto implicado fue extraditado a la Argentina

Sin embargo, el plan se frustró gracias a la cooperación de las autoridades bolivianas, que recibieron los datos de la orden de captura y procedieron a buscarlo en distintos hospedajes de la zona. Fue allí donde se concretó su detención, mientras las fuerzas jujeñas confirmaban su identidad con el documento en mano.

Tras ser aprehendido, Sotacuro fue entregado a la policía argentina en La Quiaca y posteriormente trasladado hacia San Salvador de Jujuy. Desde allí, será enviado a Buenos Aires, donde continuará el proceso judicial. Pulleiro destacó la rapidez y coordinación del operativo, al tiempo que subrayó la importancia del trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad del país vecino.

quintro sospechoso bolivia 2

Con esta captura, la investigación por el triple crimen avanza en el cierre del círculo de sospechosos. La expectativa está puesta ahora en los avances de la causa judicial, que deberá determinar el grado de responsabilidad de Sotacuro y su vínculo con el resto de los implicados en el crimen que sacudió a Florencio Varela.