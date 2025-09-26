Marcha Ni Una Menos por el triple femicidio de Florencio Varela: dónde es y a qué hora
Tras el brutal asesinato de Brenda, Morena y Lara, el colectivo feminista convocó a una manifestación para este sábado 27 de septiembre.
Pese al silencio del Gobierno, el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) tiene conmocionado al país entero. En la noche del pasado viernes 19 de septiembre, las tres jóvenes residentes en Ciudad Evita, localidad de La Matanza, asistieron engañadas a lo que más tarde fue su tortura y posterior asesinato.
Por ello, el colectivo feminista "Ni Una Menos" decidió tomar cartas en el asunto y manifestarse para pedir, una vez más, por la integridad física de las mujeres del país.
Bajo el lema de "Ninguna vida es descartable", se convoca a todo aquel que desee marchar para reclamar al Estado, a las autoridades nacionales, diputados y senadores por este brutal triple crimen, pero también por todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género.
Cabe señalar que, en la Argentina, se registra un femicidio cada 35 horas, de acuerdo al colectivo "Ahora que sí nos ven".
Marcha "Ni Una Menos" por el triple femicidio de Florencio Varela: todos los detalles
La sociedad se movilizará para exigir justicia por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. La protesta principal está programada para este sábado 27 de septiembre a las 16 horas. Los manifestantes se reunirán inicialmente en Plaza de Mayo para luego dirigirse al Congreso de la Nación, que servirá como punto central de la iniciativa.
La consigna del colectivo Ni Una Menos es clara y contundente, destacando que "no existen víctimas buenas ni malas, solo existen femicidios". Con esta frase, buscan poner el foco exclusivamente en el crimen de género.
Por su parte, el observatorio de violencia de género "Ahora sí que nos ven" (declarado de Interés por la Legislatura porteña) también se sumará a la marcha. En un mensaje difundido en sus plataformas digitales, la organización subrayó el reclamo bajo el lema: "Justicia por Morena, Brenda y Lara. Todas las vidas importan".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario