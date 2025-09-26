Marcha Ni Una Menos por el triple femicidio de Florencio Varela: dónde es y a qué hora

La consigna del colectivo Ni Una Menos es clara y contundente, destacando que "no existen víctimas buenas ni malas, solo existen femicidios". Con esta frase, buscan poner el foco exclusivamente en el crimen de género.

Por su parte, el observatorio de violencia de género "Ahora sí que nos ven" (declarado de Interés por la Legislatura porteña) también se sumará a la marcha. En un mensaje difundido en sus plataformas digitales, la organización subrayó el reclamo bajo el lema: "Justicia por Morena, Brenda y Lara. Todas las vidas importan".

