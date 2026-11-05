Triple crimen de Florencio Varela: la familia de una de las víctimas denunciará a dos jueces
El material, guardado en el celular de un acusado, revela la extrema violencia ejercida contra una de las víctimas.
La familia de Lara Gutiérrez, una de las tres víctimas del crimen narco ocurrido en Florencio Varela, anunció que iniciará acciones legales contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el magistrado Ernesto Rodríguez por la filtración del video que registra las torturas sufridas por la adolescente, Brenda del Castillo y Morena Verdi antes de ser asesinadas.
El escrito fue presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, que mantiene el secreto de sumario en la causa. La presentación también pide medidas de protección para la hermana de Brenda, quien, según se denunció, recibió amenazas tras la difusión de las imágenes.
A través del abogado Fernando Burlando, la familia de Brenda pidió que la Justicia prohíba a medios, portales, redes sociales y cualquier persona la publicación, reproducción o exhibición del video, de audios, fotogramas y transcripciones vinculadas con las víctimas. El pedido comprende todo registro que las muestre “en situación de cautiverio, sometimiento o muerte”.
La cautelar solicita además que Meta, Google, TikTok, Telegram y otras plataformas retiren y bloqueen el contenido en un plazo de 24 horas, además de preservar los datos de las cuentas que lo subieron o replicaron. Entre la información requerida figuran las direcciones IP, las fechas y horarios de carga y la identidad de los titulares de las cuentas involucradas.
Según explicaron las autoridades judiciales, se logró recuperar "un archivo de video" que había sido eliminado de la aplicación de mensajería Zangi, utilizada por la banda para comunicarse.
La jueza Arroyo Salgado, al acceder a esta prueba, derivó el pasado 16 de octubre la filmación al magistrado Jorge Rodríguez, quien se encarga de la investigación del triple crimen.
En el video, que dura casi tres minutos, se escucha el interrogatorio brutal de uno de los involucrados a una de las víctimas en una casa ubicada en la esquina de las calles Jáchal y Chañar, en Florencio Varela.
En el documento, Burlando pidió además que se determine el origen de la difusión. Solicitó información sobre las copias del video existentes, las personas que tuvieron acceso a ellas, las medidas de seguridad aplicadas durante el resguardo de la prueba y la cadena de custodia del teléfono en el que fue encontrado.
En la misma línea, requirió que se refuercen las condiciones de resguardo del material y que solo accedan a él las partes y los funcionarios que resulten indispensables para el avance de la causa. Incluso, que se lleve un registro de cada consulta al archivo.
Respecto de las amenazas contra la hermana de Brenda, la querella pidió custodia policial, un dispositivo de alerta, reserva de domicilio, la prohibición de contacto por parte de los imputados y que se analice su posible ingreso al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.
En paralelo a la cautelar que debe ser resuelta por el juzgado, la Fiscalía Federal N°2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, divulgó hoy un comunicado en el que exhortó a medios y profesionales de la comunicación a evitar la publicación de videos e imágenes vinculados con las víctimas del triple crimen, con el fin de evitar la revictimización de las jóvenes y de sus familias, además de proteger la investigación.
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