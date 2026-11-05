Triple crimen de Florencio Varela: la familia de una de las víctimas denunciará a dos jueces

La jueza Arroyo Salgado, al acceder a esta prueba, derivó el pasado 16 de octubre la filmación al magistrado Jorge Rodríguez, quien se encarga de la investigación del triple crimen.

En el video, que dura casi tres minutos, se escucha el interrogatorio brutal de uno de los involucrados a una de las víctimas en una casa ubicada en la esquina de las calles Jáchal y Chañar, en Florencio Varela.

En el documento, Burlando pidió además que se determine el origen de la difusión. Solicitó información sobre las copias del video existentes, las personas que tuvieron acceso a ellas, las medidas de seguridad aplicadas durante el resguardo de la prueba y la cadena de custodia del teléfono en el que fue encontrado.

En la misma línea, requirió que se refuercen las condiciones de resguardo del material y que solo accedan a él las partes y los funcionarios que resulten indispensables para el avance de la causa. Incluso, que se lleve un registro de cada consulta al archivo.

Respecto de las amenazas contra la hermana de Brenda, la querella pidió custodia policial, un dispositivo de alerta, reserva de domicilio, la prohibición de contacto por parte de los imputados y que se analice su posible ingreso al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.

En paralelo a la cautelar que debe ser resuelta por el juzgado, la Fiscalía Federal N°2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, divulgó hoy un comunicado en el que exhortó a medios y profesionales de la comunicación a evitar la publicación de videos e imágenes vinculados con las víctimas del triple crimen, con el fin de evitar la revictimización de las jóvenes y de sus familias, además de proteger la investigación.