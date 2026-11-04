Triple crimen de Florencio Varela: encuentran un video de las torturas a las que fueron sometidas las víctimas

Los cuerpos de Morena, Brenda y Lara fueron encontrados en el patio de una casa en Florencio Varela

Durante el interrogatorio, “Roger” le exigió a la víctima que explicara qué había ocurrido con Alex, a lo que ella insistió en que no lo había vuelto a ver: “Yo no lo vi nunca más, te juro”, respondió. También le consultaron sobre el paradero de una tal María, sobre quien la joven negó saber algo.

Ante la falta de respuestas, el hombre comenzó a amenazarla y a exigirle que hablara, mientras le ordenaba colocar una mano en determinado lugar.

La situación escaló cuando uno de los agresores amenazó con cortarle un dedo para obligarla a revelar información. “¡No, por favor, por favor, no!”, suplicó la joven. Mientras otro intervino para sujetarla, uno de ellos insistió en que confesara lo que sabía y le advirtió: “Te vas a ir viva, pero vas a hablar”.

Pequeño J aparecería en el video

Pequeño J, uno de los principales acusados del triple crimen de Florencio Varela.

El video también ubicaría en la casa a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, quien, según determinó el juez, participó de “la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”.

“En la filmación donde quedó registrada la tortura aparecería Pequeño J, pero no es él el que amenaza a Lara Gutiérrez, se trata de una persona que en la actualidad está detenida en el marco de una causa por narcotráfico a disposición de otro juzgado”, agregaron fuentes con acceso al expediente a La Nación.

Pequeño J fue procesado con prisión preventiva después de su extradición desde Perú por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí. Además, se le trabó un embargo sobre sus bienes por mil millones de pesos.

Si bien en un principio se pensó que Pequeño J era el líder de la banda narco, luego se determinó que encima de él estaba su tío, Luis Alan Valverde Rodríguez, quien fue detenido a mediados de octubre en Perú.

Valverde Rodríguez fue detenido en Huachipa, Lima, por personal de Interpol y la PNP.

La filmación fue hallada en el celular de Macalopu, incautado en un allanamiento, el cual fue peritado con el software forense UFED. El material ya se encuentra en manos del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, y la fiscal Mariela Labozzetta, quienes llevan adelante la investigación.

Para la Justicia, el móvil del crimen habría sido una venganza por el robo de un cargamento de cocaína.

El caso ya tiene a 17 personas imputadas, mientras que otras cinco permanecen prófugas. El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció recompensas de hasta 10 millones de pesos para quienes aporten datos sobre sus paraderos.