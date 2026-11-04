El escalofriante diálogo de las torturas en el triple crimen de Florencio Varela: "¡Te voy a volar el dedo!"

La víctima que aparece en el video de las torturas sería Lara Gutiérrez, quien al momento de ser asesinada tenía 15 años. La autopsia confirmó que la joven murió desangrada tras ser degollada y que le apuntaron amputaron los cinco dedos de su mano izquierda luego de quemárselos.

Esas fueron las torturas que figurarían en el diálogo del video, según la publicación del sitio Encripdata, especializado en el crimen organizado, el cual reveló el hallazgo de la grabación.

Triple crimen de Florencio Varela: el diálogo de las torturas

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, víctimas del triple crimen de Florencio Varela

-Yo nunca más los vi.

-¡Con... tu madre!

-Roger…

-¿Qué pasó ese día con Alex, con... tu madre? Quiero que me digas.

-¿Con Alex? Ay, yo no lo vi nunca más a él, no lo vi nunca más, te juro, Roger.

-Te lo voy a enseñar, mira, cállate, con... tu madre. ¿Dónde chucha está María?

-¿Eh?

-Pon tu mano acá.

-¿Dónde está María?

-¿María?

-María, con... tu madre.

-¿Qué María? Yo no lo vi nunca más, yo no lo vi nunca más.

-¡Te voy a volar el dedo, con... tu madre!

-¡No, por favor, por favor, no!

-Agárrala, causa, agárrala, agárrala. Vuélale el dedo ya. ¿Entonces vas a hablar o no?

-Agárrale la mano.

-Ya, espera, va a hablar. Para, para que va a hablar. Te vas a ir viva, con... tu madre, pero vas a hablar, ¿está bien o no?

La causa, bajo secreto de sumario

Los asesinatos ocurrieron entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2025 en una casa de Villa Vatteone, en el partido bonaerense de Florencio Varela. Los cuerpos de las tres jovenes fueron encontrados el 24, enterrados en el fondo de la vivienda.

Según la principal hipótesis judicial, los asesinatos habrían sido motivados en represalia por el robo de un cargamento de cocaína.

A más de un año de los terroríficos hechos, el video ya fue incorporado al expediente que está en manos del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, y de la fiscal Mariela Labozzetta, cargo de la investigación.

Hasta el momento, hay 17 personas imputadas en el expediente y otras cinco permanecen prófugas. Para obtener información que permita localizarlas, el Ministerio de Seguridad Nacional estableció recompensas de hasta 10 millones de pesos.