El escalofriante diálogo de las torturas en el triple crimen de Florencio Varela: "¡Te voy a volar el dedo!"
El video de la sesión de torturas a una de las víctimas del caso fue hallado en el celular de un detenido.
La investigación por el triple crimen de Florencio Varela en el que fueron asesinadas Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20), y Lara Gutiérrez (15) sumó en las últimas horas un elemento estremecedor: un video que da cuenta de las torturas que padeció una de las víctimas por parte de integrantes de la banda narco.
La grabación, que dura más de dos minutos, fue hallada en el celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, un ciudadano peruano, de 35 años, que acumula causas en Bolivia y Brasil, y se encuentra detenido por otro hecho de narcotráfico que investiga la jueza Sandra Arroyo Salgado. Cuando su teléfono fue peritado con un software forense, los investigadores dieron con el video.
Fuentes del caso confirmaron a diferentes medios que Macalopu Cafferata es quien aparece en las imágenes como el interrogador.
Otro de los datos de mayor relevancia es que el video permitió ubicar a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J” directamente en la escena del crimen.
A su vez, se reveló que las imágenes habían sido compartidas entre miembros de la banda a través de la app encriptada Zangi, usada por organizaciones internacionales como el Tren de Aragua.
La víctima que aparece en el video de las torturas sería Lara Gutiérrez, quien al momento de ser asesinada tenía 15 años. La autopsia confirmó que la joven murió desangrada tras ser degollada y que le apuntaron amputaron los cinco dedos de su mano izquierda luego de quemárselos.
Esas fueron las torturas que figurarían en el diálogo del video, según la publicación del sitio Encripdata, especializado en el crimen organizado, el cual reveló el hallazgo de la grabación.
Triple crimen de Florencio Varela: el diálogo de las torturas
-Yo nunca más los vi.
-¡Con... tu madre!
-Roger…
-¿Qué pasó ese día con Alex, con... tu madre? Quiero que me digas.
-¿Con Alex? Ay, yo no lo vi nunca más a él, no lo vi nunca más, te juro, Roger.
-Te lo voy a enseñar, mira, cállate, con... tu madre. ¿Dónde chucha está María?
-¿Eh?
-Pon tu mano acá.
-¿Dónde está María?
-¿María?
-María, con... tu madre.
-¿Qué María? Yo no lo vi nunca más, yo no lo vi nunca más.
-¡Te voy a volar el dedo, con... tu madre!
-¡No, por favor, por favor, no!
-Agárrala, causa, agárrala, agárrala. Vuélale el dedo ya. ¿Entonces vas a hablar o no?
-Agárrale la mano.
-Ya, espera, va a hablar. Para, para que va a hablar. Te vas a ir viva, con... tu madre, pero vas a hablar, ¿está bien o no?
La causa, bajo secreto de sumario
Los asesinatos ocurrieron entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2025 en una casa de Villa Vatteone, en el partido bonaerense de Florencio Varela. Los cuerpos de las tres jovenes fueron encontrados el 24, enterrados en el fondo de la vivienda.
Según la principal hipótesis judicial, los asesinatos habrían sido motivados en represalia por el robo de un cargamento de cocaína.
A más de un año de los terroríficos hechos, el video ya fue incorporado al expediente que está en manos del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, y de la fiscal Mariela Labozzetta, cargo de la investigación.
Hasta el momento, hay 17 personas imputadas en el expediente y otras cinco permanecen prófugas. Para obtener información que permita localizarlas, el Ministerio de Seguridad Nacional estableció recompensas de hasta 10 millones de pesos.
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