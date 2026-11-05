Murió Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo
La referente de Derechos Humanos falleció este jueves a los 90 años.
La cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y referente de los derechos humanos Elsa Pavón murió este jueves a los 90 años en La Plata, según confirmaron compañeras de militancia de la Asociación Anahí, entidad que presidía en la actualidad.
Pavón fue la primera abuela en recuperar a su nieta secuestrada y apropiada durante la última dictadura militar.
El 18 de mayo de 1978, su hija Mónica Sofía Grinspon, su yerno Ernesto Claudio Logares y su pequeña nieta Paula Eva Logares - de apenas 23 meses- fueron secuestrados en Montevideo, Uruguay, en el marco del Plan Cóndor.
Tras una intensa búsqueda, Elsa localizó a Paula y, el 13 de diciembre de 1984, logró su restitución de manera judicial, convirtiéndose en el primer caso en la historia donde la Justicia utilizó análisis para demostrar la filiación y el parentesco en ausencia de los padres.
Pavón formó parte del núcleo inicial que fundó Abuelas de Plaza de Mayo y, en 1996, cofundó junto a "Chicha" Mariani la Asociación Anahí, dedicada a resguardar la Casa Mariani-Teruggi y a continuar con la búsqueda de Clara Anahí Mariani y los demás nietos apropiados.
Desde 2025, se había sumado también como integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y hasta sus últimas semanas de vida continuó visitando escuelas y bibliotecas para transmitir la importancia de la identidad y la memoria histórica a las nuevas generaciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario