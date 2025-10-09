Triple crimen de Florencio Varela: qué datos aportó el informe de la autopsia al cuerpo de Lara Gutiérrez

En el informe forense citado por TN consta que el cuerpo de Lara presentaba un avanzado estado de putrefacción cuando llegó a la Morgue Judicial de Temperley, el 24 de septiembre, y estaba atado con una cinta plástica en la boca, el cuello, las rodillas y los tobillos.

Al momento de ser descubierto en el jardín de la casa de Villa Vatteone, en el partido de Florencio Varela, los peritos encontraron junto al cuerpo un cuchillo de cocina con mango negro y fragmentos de vidrio verde.

casa florencio varela custodia municipal

De entrada se supo que a Lara le habían amputado los cinco dedos de la mano izquierda y hasta la oreja de ese mismo lado, pero ahora también se confirmó que sufrió múltiples heridas cortantes, punzantes y contuso-cortantes en otras partes del cuerpo.

En el caso de Brenda, el equipo del Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora determinó que la joven sufrió politraumatismos, principalmente en la cabeza: presentaba fractura con hundimiento de hueso frontal, fracturas múltiples de macizo facial, en la base de cráneo fosa media y en el maxilar inferior del lado derecho.

Todo eso le causó lesiones encefálicas severas suficientes para provocar la muerte, según consideraron los peritos.

Morena Verdi sufrió una fractura y hundimiento de cráneo, además de golpes en el rostro.

El triple crimen habría ocurrido durante la noche del 19 de septiembre en la misma casa de Villa Vatteone, partido de Florencio Varela, donde cinco días más tarde la Policía bonaerense encontró los tres cuerpos.

Casi en seguida del macabro descubrimiento en Florencio Varela quedaron detenidas cuatro personas, incluidos el dueño de la casa y su pareja, que fue una de las testigos que más datos aportó esta semana a la causa por el triple crimen donde se unieron la venganza de una banda vinculada al narcotráfico y la violencia de género que devino en el triple femicidio.