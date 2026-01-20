Triple crimen narco de Florencio Varela: quedó registrada una reunión previa entre los acusados
Las imágenes del día previo a los asesinatos muestran una reunión entre tres de los imputados y sostienen la sospecha de que actuaron con roles definidos. La Justicia ya procesó a los principales acusados.
La investigación judicial por el asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, ocurrido el 19 de septiembre en Florencio Varela, incorporó una prueba clave: una filmación del día previo a los crímenes que registra una reunión entre tres de los imputados.
Las imágenes corresponden al jueves 18 de septiembre, cuando cámaras de seguridad de la calle Tres Arroyos, en la localidad bonaerense de Avellaneda, captaron el encuentro entre Jesús Bernabé Mallón, alias "El Tío", Alex Ydone y Florencia Milagros Ibáñez.
Este video refuerza una de las principales hipótesis de la causa, según la cual los sospechosos actuaron de manera organizada, con una división de tareas y roles previamente establecidos.
Según detallaron los investigadores, la filmación muestra cómo el Chevrolet Cruze blanco conducido por Mallón llega a un restaurante peruano y se estaciona junto a un Volkswagen Fox blanco en el que se desplazaban los otros dos implicados. Tras el almuerzo, el Fox continuó su recorrido hacia la ciudad de Quilmes.
Triple crimen narco de Florencio Varela: quiénes son los acusados y cómo operaba la banda
En las últimas horas, la Justicia de La Matanza procesó a tres de los acusados y destacó el presunto rol central de "El Tío" en el asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. De acuerdo a la investigación, Jesús Bernabé Mallón sería uno de los principales responsables del triple crimen. El hombre, que cuenta con antecedentes penales, habría ocupado un lugar clave dentro de la organización y los investigadores sospechan que encubría actividades vinculadas a la venta de drogas bajo la fachada de un comercio de bazar.
Junto a él, también fueron procesados Débora Mónica Mujica y Joseph Cubas Zavaleta que, según consta en el expediente, ambos habrían realizado aportes fundamentales para la concreción y el posterior encubrimiento del plan criminal. En el caso de Mujica, se la acusa de haber ordenado borrar el contenido del celular de su pareja para eliminar posibles pruebas, mientras que Zavaleta habría intentado deshacerse de documentación y registros que lo comprometían.
El 19 de diciembre pasado, la Policía detuvo a Mallón en una vivienda de Berazategui, cuando intentaba fugarse. Durante el operativo se secuestraron seis teléfonos celulares y el Chevrolet Cruze blanco que habría utilizado para trasladarse a la reunión previa al crimen. Días más tarde, efectivos policiales allanaron una agencia de autos en la ciudad de La Plata y recuperaron el mismo vehículo, considerado una pieza clave para reconstruir los movimientos de la banda.
El juez federal Jorge Ernesto Rodríguez procesó a Mujica, Zavaleta y Mallón por los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada (por la pluralidad de intervinientes y por tratarse de una víctima menor de edad) y por homicidio agravado por concurso premeditado, alevosía, ensañamiento y criminis causae, todo en concurso real.
Según la resolución judicial, los tres imputados habrían actuado con pleno conocimiento de un plan común, que incluyó desde la etapa de planificación y logística hasta el sometimiento y asesinato de las víctimas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario