Triple crimen narco de Florencio Varela: quedó registrada una reunión previa entre los acusados

Junto a él, también fueron procesados Débora Mónica Mujica y Joseph Cubas Zavaleta que, según consta en el expediente, ambos habrían realizado aportes fundamentales para la concreción y el posterior encubrimiento del plan criminal. En el caso de Mujica, se la acusa de haber ordenado borrar el contenido del celular de su pareja para eliminar posibles pruebas, mientras que Zavaleta habría intentado deshacerse de documentación y registros que lo comprometían.

El 19 de diciembre pasado, la Policía detuvo a Mallón en una vivienda de Berazategui, cuando intentaba fugarse. Durante el operativo se secuestraron seis teléfonos celulares y el Chevrolet Cruze blanco que habría utilizado para trasladarse a la reunión previa al crimen. Días más tarde, efectivos policiales allanaron una agencia de autos en la ciudad de La Plata y recuperaron el mismo vehículo, considerado una pieza clave para reconstruir los movimientos de la banda.

El juez federal Jorge Ernesto Rodríguez procesó a Mujica, Zavaleta y Mallón por los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada (por la pluralidad de intervinientes y por tratarse de una víctima menor de edad) y por homicidio agravado por concurso premeditado, alevosía, ensañamiento y criminis causae, todo en concurso real.

Según la resolución judicial, los tres imputados habrían actuado con pleno conocimiento de un plan común, que incluyó desde la etapa de planificación y logística hasta el sometimiento y asesinato de las víctimas.