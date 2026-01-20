Triple crimen narco de Florencio Varela: quién es "El Tío", el nuevo procesado

Mallón sería quien ejercía un rol central dentro de la organización, manteniendo contacto directo y sostenido con otros integrantes, según se despliega de la investigación.

triple crimen florencio varela el tio

Bajo el alias de “El Tío”, operaba como referente interno de la banda, encargado de logística y encubrimiento de las actividades ilícitas, principalmente ligadas al narcotráfico, y encubiertas bajo la fachada de un comercio aparentemente legal.

Durante su detención, los agentes de la DDI secuestraron seis teléfonos celulares y un Chevrolet Cruze blanco, que habría sido utilizado por el acusado en encuentros previos considerados clave para el avance de la causa.

jesus mallon

Respecto al procesamiento de Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta, ambos están acusados de haber colaborado en el encubrimiento del plan criminal a través de maniobras para eliminar pruebas y dificultar la labor de la justicia.

Por el triple crimen de Del Castillo (20 años), Verdi (20) y Gutiérrez (15) también están detenidos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su presunto ladero, Matías Agustín Ozorio.

Los otros apresados son Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Celeste Magalí González Guerrero (28), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), sorprendidos por la Policía mientras limpiaban manchas de sangre en la propiedad donde se encontraron los restos de las tres víctimas.

Días más tarde fue detenido Lázaro Víctor Sotacuro (41 años), señalado como el conductor de uno de los automóviles que llevó a las chicas desde La Matanza hacia la casa de Florencio Varela. También apresaron a Ariel Jeremías Alexis Giménez (29), quien habría hecho los pozos para enterrar a las víctimas, y a Milagros Florencia Ibáñez (20), sobrina de Sotacuro.