Triple crimen narco de Florencio Varela: quién es "El Tío", el nuevo procesado
El hombre de 42 años está acusado de brindar la logística para que se concreten los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
El caso del triple crimen narco de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, tiene un nuevo procesado. Se trata de Jesús Bernabé Mallón, más conocido como “El Tío”, quien está acusado de brindar la logística para que se planifiquen y ejecuten los asesinatos.
Jesús Bernabé Mallón, de 42 años, fue visto junto a miembros de la banda que asesinó a las jóvenes durante las semanas previas al hecho. Esto llevó a que la Justicia lo señale como responsable de tareas logísticas y de encubrimiento.
El procesamiento fue dispuesto por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, luego de una investigación dirigida por la DDI La Matanza. Junto a Mallón también se procesó a Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta.
“El Tío” se encuentra detenido desde diciembre luego de un allanamiento en un domicilio de Berazategui. Las autoridades policiales lograron capturarlo cuando intentaba darse a la fuga.
Para la Justicia, quedó probado que los procesados tuvieron un rol clave y necesario para que el crimen se lleve a cabo. Según el fallo, actuaron sabiendo que formaban parte de un plan común y organizado, en el que cada uno tenía una tarea asignada. Para los jueces, participaron desde el inicio en la planificación del hecho, la organización y la logística, la captación y el traslado de las víctimas, el control del lugar donde estuvieron privadas de su libertad, hasta el sometimiento final y el posterior homicidio. Por ese motivo, entiende que su intervención fue fundamental en todas las etapas del hecho.
Mallón sería quien ejercía un rol central dentro de la organización, manteniendo contacto directo y sostenido con otros integrantes, según se despliega de la investigación.
Bajo el alias de “El Tío”, operaba como referente interno de la banda, encargado de logística y encubrimiento de las actividades ilícitas, principalmente ligadas al narcotráfico, y encubiertas bajo la fachada de un comercio aparentemente legal.
Durante su detención, los agentes de la DDI secuestraron seis teléfonos celulares y un Chevrolet Cruze blanco, que habría sido utilizado por el acusado en encuentros previos considerados clave para el avance de la causa.
Respecto al procesamiento de Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta, ambos están acusados de haber colaborado en el encubrimiento del plan criminal a través de maniobras para eliminar pruebas y dificultar la labor de la justicia.
Por el triple crimen de Del Castillo (20 años), Verdi (20) y Gutiérrez (15) también están detenidos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su presunto ladero, Matías Agustín Ozorio.
Los otros apresados son Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Celeste Magalí González Guerrero (28), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), sorprendidos por la Policía mientras limpiaban manchas de sangre en la propiedad donde se encontraron los restos de las tres víctimas.
Días más tarde fue detenido Lázaro Víctor Sotacuro (41 años), señalado como el conductor de uno de los automóviles que llevó a las chicas desde La Matanza hacia la casa de Florencio Varela. También apresaron a Ariel Jeremías Alexis Giménez (29), quien habría hecho los pozos para enterrar a las víctimas, y a Milagros Florencia Ibáñez (20), sobrina de Sotacuro.
