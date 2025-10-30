Triple femicidio de Florencio Varela: la causa quedó en manos de la Justicia Federal
El expediente por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fue derivado al fuero federal de Morón, mientras los ocho imputados seguirán detenidos con prisión preventiva.
El expediente judicial por el brutal asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez sumó un nuevo giro con la decisión de trasladar la investigación a la órbita federal. La medida se da en paralelo a la confirmación de la prisión preventiva para los ocho acusados que permanecen detenidos, todos imputados por homicidio triplemente agravado. El caso quedará bajo la órbita del fuero federal de Morón y será analizado con una nueva hipótesis: la de un crimen ligado al narcotráfico.
Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal Adrián Arribas continúa al frente de la causa, que se encamina a profundizar la línea que desde un principio se manejaba en los pasillos de tribunales: la existencia de una organización criminal vinculada al negocio de la droga que habría sido el verdadero motor detrás de los asesinatos. La derivación al fuero federal busca precisamente abarcar ese posible entramado delictivo, más complejo que un simple conflicto interpersonal.
Mientras tanto, los ocho detenidos por el triple crimen seguirán tras las rejas. La prisión preventiva recayó sobre Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio, todos señalados por su participación en la violenta secuencia que terminó con la muerte de las tres jóvenes en Florencio Varela. Los investigadores sostienen que cada uno de ellos tuvo un rol definido dentro del plan que derivó en el triple femicidio.
El expediente, que conmocionó a la provincia de Buenos Aires por su nivel de crueldad, sumó además en las últimas horas un nombre clave: el de un presunto narco conocido como “El Señor Jota”, señalado por los propios imputados como quien habría ordenado ejecutar el crimen. Su declaración ante el fiscal generó enorme expectativa. Según informó Clarín, el acusado —identificado como Cubas— fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad hasta los tribunales, donde declaró durante casi dos horas. Luego, fue llevado nuevamente a la sede de la Policía Federal en la calle Cavia, en el barrio porteño de Palermo.
De acuerdo con la imputación formal, Cubas fue acusado por “privación ilegal de la libertad agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas, por alevosía, ensañamiento, por violencia de un hombre hacia una mujer y criminis causa”. En otras palabras, se lo considera el cerebro detrás de una trama de violencia machista, drogas y venganza.
El paso del expediente al fuero federal marca un antes y un después en la causa: implica no solo un cambio de jurisdicción, sino también la confirmación de que el triple femicidio de Florencio Varela no fue un hecho aislado, sino parte de un entramado más oscuro donde confluyen el narcotráfico, la violencia de género y la impunidad. La investigación promete avanzar con nuevas medidas y un seguimiento más amplio sobre las conexiones criminales detrás del caso que hoy sacude al Conurbano.
