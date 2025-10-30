Triple femicidio de Florencio Varela: la causa quedó en manos de la Justicia Federal

desaparicion Lara Brenda y Morena De izq. a dcha.: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi

El expediente, que conmocionó a la provincia de Buenos Aires por su nivel de crueldad, sumó además en las últimas horas un nombre clave: el de un presunto narco conocido como “El Señor Jota”, señalado por los propios imputados como quien habría ordenado ejecutar el crimen. Su declaración ante el fiscal generó enorme expectativa. Según informó Clarín, el acusado —identificado como Cubas— fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad hasta los tribunales, donde declaró durante casi dos horas. Luego, fue llevado nuevamente a la sede de la Policía Federal en la calle Cavia, en el barrio porteño de Palermo.