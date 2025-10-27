Triple crimen de Florencio Varela: piden la detención de otro ciudadano peruano conocido como el "Señor Jota"

"Todos decían que ‘Papá’ era el reporonga y todos le tenían miedo. Si alguien cometía algún error o no hacía lo que él quería, los mandaba a torturar. Esas torturas eran filmadas y enviadas al resto de los integrantes", relató Guerrero, una argentina de 27 años que fue de las primeras detenidas en la causa.

Hasta la fecha hay 11 detenidos en la causa por el triple crimen de Florencio Varela, incluida Mónica Mujica, la esposa del "remisero" Víctor Sotacuro, que habría sido la responsable de deshacerse de los celulares de las víctimas y que también sabía que se iban a cometer los asesinatos.

En un momento se pensó que la orden de ejectuar a las chicas podría haber llegado de Perú, pero una mujer que está privada de su libertad por delitos de narcotráfico ofreció una declaración testimonial bajo identidad reservada que cambió el rumbo del caso: el detenido en Palermo sería el autor intelectual.

El "Señor Jota" ya está imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

Sería indagado por Arribas en las próximas horas.

En paralelo, el caso podría pasar a la Justicia Federal para que se investiguen a los miembros de la banda vinculada al narcotráfico.