Triple crimen de Florencio Varela: piden la detención de otro ciudadano peruano conocido como el "Señor Jota"
La Justicia bonaerense considera que el triple crimen de Florencio Varela está esclarecido, pero sigue la pista de su conexión con el narcotráfico.
La justicia bonaerense pidió este lunes la detención del ciudadano peruano Joseph Freyser Zabaleta Cubas, apodado "Señor Jota", quien fue señalado como el nuevo posible autor intelectual del triple crimen descubierto a fines de septiembre en Florencio Varela.
El fiscal de La Matanza Adrián Arribas ordenó inmediata detención del "Señor Jota" en el marco de la causa de Florencio Varela aunque el hombre ya se encuentra retenido en la Alcaldía Cavia, en el barrio porteño de Palermo, a la espera de ser extraditado a Perú para responder en una investigación por narcotráfico.
Fuentes de la causa en La Matanza confirmaron que el juez Fernando Pinos Guevara dio lugar al pedido de Arribas, por lo que el proceso de extradición a Perú quedó en suspenso hasta que la Justicia bonaerense determine si el "Señor Jota" ordenó el secuestro, tortura y ejecución de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20.
La fiscalía de La Matanza dio por esclarecido el triple crimen ocurrido el 19 de septiembre pasado en una casa de Villa Vatteone, partido de Florencio Varela, donde las víctimas fueron conducidas bajo engaño para luego ser golpeadas, mutiladas y asesinadas en cámara, con al menos 45 personas siguiendo el suplicio a través de sus celulares.
El móvil del crimen, según el fiscal Arribas, fue una venganza por el robo de droga por parte de las chicas. Ese dato fue aportado por varias fuentes, incluida la detenida Magalí Celeste Guerrero, que además habló del "Señor Jota" como "Papá".
"Todos decían que ‘Papá’ era el reporonga y todos le tenían miedo. Si alguien cometía algún error o no hacía lo que él quería, los mandaba a torturar. Esas torturas eran filmadas y enviadas al resto de los integrantes", relató Guerrero, una argentina de 27 años que fue de las primeras detenidas en la causa.
Hasta la fecha hay 11 detenidos en la causa por el triple crimen de Florencio Varela, incluida Mónica Mujica, la esposa del "remisero" Víctor Sotacuro, que habría sido la responsable de deshacerse de los celulares de las víctimas y que también sabía que se iban a cometer los asesinatos.
Mónica Mujica se negó a declarar frente al fiscal Arribas.
En un momento se pensó que la orden de ejectuar a las chicas podría haber llegado de Perú, pero una mujer que está privada de su libertad por delitos de narcotráfico ofreció una declaración testimonial bajo identidad reservada que cambió el rumbo del caso: el detenido en Palermo sería el autor intelectual.
El "Señor Jota" ya está imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.
Sería indagado por Arribas en las próximas horas.
En paralelo, el caso podría pasar a la Justicia Federal para que se investiguen a los miembros de la banda vinculada al narcotráfico.
