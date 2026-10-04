Tucumán: encontraron muerto a un nene de un año y detuvieron a cuatro familiares

Una de las hipótesis que analiza la investigación plantea que Brandon podría haber caído accidentalmente a un canal ubicado en las inmediaciones del barrio San Cayetano y que la corriente de agua habría desplazado su cuerpo hasta el sitio donde finalmente fue encontrado.

Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada por la Justicia y la Fiscalía aguarda los resultados de la autopsia y de las distintas pericias para determinar si esa hipótesis coincide con la evidencia reunida durante la investigación.

Los investigadores también intentan reconstruir las horas transcurridas desde la desaparición del niño hasta el momento en que fue encontrado, con el objetivo de establecer cómo llegó hasta el canal y qué ocurrió durante ese período.

Por qué aprehendieron a los familiares

En el marco de la investigación, la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción ordenó la aprehensión de cuatro familiares de Brandon: su madre, de 20 años; su padre, de 24; una tía, de 28; y la pareja de esta última, de 43.

Las medidas fueron adoptadas mientras avanza la investigación y se aguardan los resultados de los estudios forenses. La aprehensión no implica que los familiares hayan sido declarados responsables de la muerte del menor ni que exista, hasta el momento, una acusación formal en su contra.

El expediente continúa bajo la carátula de muerte dudosa y la Justicia busca determinar si el fallecimiento fue consecuencia de una caída accidental al canal o si existen otras circunstancias que deban ser investigadas. Los resultados de la autopsia y de las pericias serán claves para establecer qué ocurrió con Brandon durante las horas en las que permaneció desaparecido.