Tucumán: encontraron muerto a un nene de un año y detuvieron a cuatro familiares
Brandon Rearte había desaparecido en Marapa y fue encontrado dentro de un canal de riego. La Justicia investiga el caso como una muerte dudosa.
Un niño de un año y ocho meses fue hallado sin vida en un canal de riego de la localidad de Marapa, Tucumán, tras permanecer desaparecido durante varias horas. Mientras intenta esclarecer las circunstancias del caso, la Justicia dispuso la detención de cuatro familiares del menor.
La víctima fue identificada como Brandon Eliseo Rearte, quien desapareció durante la mañana del sábado en circunstancias que todavía son investigadas. Tras advertir que no se encontraba en la vivienda, sus familiares realizaron la denuncia y se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda.
Del operativo participaron efectivos de la Policía, bomberos, brigadas de rescate y vecinos de la zona. Los rastrillajes se extendieron durante varias horas y abarcaron caminos, sectores de vegetación y distintos cursos de agua ubicados en las inmediaciones de dicha localidad del departamento Juan Bautista Alberdi.
Finalmente, cerca de las 13.40, los efectivos encontraron el cuerpo del niño dentro de un canal de riego situado en terrenos pertenecientes a la Dirección de Recursos Hídricos, en inmediaciones del barrio Héroes de Malvinas, a unos cinco kilómetros de la vivienda familiar.
Qué se sabe sobre la muerte de Brandon Rearte
Tras el hallazgo, especialistas de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal trabajaron en el lugar para reunir elementos que permitan determinar qué ocurrió.
Una de las hipótesis que analiza la investigación plantea que Brandon podría haber caído accidentalmente a un canal ubicado en las inmediaciones del barrio San Cayetano y que la corriente de agua habría desplazado su cuerpo hasta el sitio donde finalmente fue encontrado.
Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada por la Justicia y la Fiscalía aguarda los resultados de la autopsia y de las distintas pericias para determinar si esa hipótesis coincide con la evidencia reunida durante la investigación.
Los investigadores también intentan reconstruir las horas transcurridas desde la desaparición del niño hasta el momento en que fue encontrado, con el objetivo de establecer cómo llegó hasta el canal y qué ocurrió durante ese período.
Por qué aprehendieron a los familiares
En el marco de la investigación, la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción ordenó la aprehensión de cuatro familiares de Brandon: su madre, de 20 años; su padre, de 24; una tía, de 28; y la pareja de esta última, de 43.
Las medidas fueron adoptadas mientras avanza la investigación y se aguardan los resultados de los estudios forenses. La aprehensión no implica que los familiares hayan sido declarados responsables de la muerte del menor ni que exista, hasta el momento, una acusación formal en su contra.
El expediente continúa bajo la carátula de muerte dudosa y la Justicia busca determinar si el fallecimiento fue consecuencia de una caída accidental al canal o si existen otras circunstancias que deban ser investigadas. Los resultados de la autopsia y de las pericias serán claves para establecer qué ocurrió con Brandon durante las horas en las que permaneció desaparecido.
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