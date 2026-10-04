La estancia cordobesa que tuvo 12.000 ovejas y 4.000 vacas hoy integra un parque nacional
La estancia La Trinidad, en la Pampa de Achala, pasó de la actividad ganadera intensiva a formar parte del Parque Nacional Quebrada del Condorito.
La estancia La Trinidad, en Córdoba, se dedicó durante años a la ganadería y alcanzó las 12.000 ovejas y 4.000 vacas en la década de 1970. Hoy, sus tierras integran un parque nacional.
En 1996, los terrenos pasaron a formar parte del Parque Nacional Quebrada del Condorito, un área protegida que resguarda más de 35.000 hectáreas de las Sierras Grandes de Córdoba.
La Pampa de Achala, donde se ubica el parque, tuvo durante décadas una intensa actividad ganadera. Según el Plan de Gestión del Parque Nacional Quebrada del Condorito, solo en la década de 1930 algunas estancias del lugar mantenían majadas de hasta 10.000 ovejas.
Durante los años 70, La Trinidad llegó a tener 12.000 ovejas y 4.000 vacas. En ese entonces, todavía existían varios establecimientos de entre 20.000 y 30.000 hectáreas en la zona.
Con el paso del tiempo, las propiedades se dividieron en parcelas y la actividad disminuyó de manera considerable. Aun así, quedan huellas de ese pasado ganadero: dentro del parque se conservan restos del antiguo “Baño de las Ovejas”, que se usaba en La Trinidad.
Para conservar los ambientes naturales de la Pampa de Achala y las quebradas cercanas, en 1996 se creó el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Actualmente, esta zona protege 35.396 hectáreas y alberga una gran diversidad de fauna y flora autóctona.
Entre los animales presentes se encuentran el cóndor andino, el guanaco, el águila mora, el zorro colorado y el lagarto de Achala. Desde 2007 se llevan adelante acciones para reintroducir al guanaco, que habitaba la zona antes de la expansión ganadera.
Además, la quebrada funciona como sitio de descanso, vuelo y reproducción para los cóndores. En algunos sectores se congregan hasta cientos de ejemplares, lo que marca un contraste entre el pasado ganadero del lugar y su actual función de conservación.
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