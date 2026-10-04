La desgarradora carta de un jubilado que entregó a su mascota a un refugio: "No la puedo mantener"

Según detallaron desde la institución, el animal fue sujetado a la tranquera durante el transcurso de la noche. Junto a la mascota, el adulto mayor dejó una carta escrita de su puño y letra donde plasmó la compleja situación socioeconómica y habitacional que atraviesa, revelando el dolor de desprenderse de quien fuera su compañera durante más de una década: “Soy jubilado con la mínima. Me acabo de mudar a un monoambiente y el dueño no quiere perros. (...) No la puedo tener, ni mantener. Espero la cuiden, la amo muchísimo, pero no puedo tenerla más”.