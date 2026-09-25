Una nena de 2 años fue atacada por un pitbull en Tucumán: está en terapia intensiva
La menor sufrió graves heridas en el rostro, fracturas en ambas mandíbulas y una lesión en el ojo izquierdo. Fue intubada y permanece con asistencia respiratoria mecánica.
Una nena de dos años fue atacada por un perro de la familia en San Miguel de Tucumán y quedó internada en grave estado en la terapia intensiva del Hospital de Niños. El animal, un pitbull, le provocó lesiones severas en el rostro, además de fracturas en la mandíbula superior e inferior y un compromiso en el ojo izquierdo.
La menor fue trasladada de urgencia al centro médico, donde los profesionales debieron intubarla y conectarla a asistencia respiratoria mecánica debido a la gravedad de su estado. Fuentes hospitalarias indicaron que permanece bajo seguimiento permanente y con pronóstico reservado.
¿Cómo ocurrió el ataque del pitbull a la nena?
Según el relato difundido por familiares, el episodio ocurrió cuando una integrante de la familia se dirigió hacia una vivienda ubicada junto al domicilio de la menor. La niña la siguió y, durante un breve momento en el que no habría existido supervisión directa, tuvo contacto con el perro. De acuerdo con la reconstrucción conocida hasta el momento, la menor habría tocado al animal y este reaccionó atacándola en el rostro.
La situación fue advertida por un integrante de la familia, que intervino para intentar separar al perro de la niña. Una familiar contó que debió acercarse al animal y meter la mano en su boca para lograr que soltara a la menor. Después del ataque, un vecino colaboró con el traslado de la niña hasta el Hospital de Niños, donde recibió atención médica inmediata.
Las graves heridas que sufrió la menor
La violencia del ataque provocó múltiples lesiones en el rostro de la niña. Entre las heridas informadas por el hospital se encuentran fracturas tanto en la mandíbula superior como en la inferior. Además, los médicos detectaron un compromiso en el ojo izquierdo, aunque por el momento no pueden determinar cuál será la evolución definitiva de esa lesión debido al proceso inflamatorio.
La menor fue sometida a una intervención maxilofacial y posteriormente quedó internada en terapia intensiva. La directora del Hospital de Niños, Inés Gramajo, explicó que la paciente ingresó en estado delicado y que debió ser intubada. El equipo médico continúa evaluando su evolución antes de definir los próximos procedimientos. El seguimiento está a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en pediatría, cirugía maxilofacial y oftalmología.
Los profesionales analizan la respuesta de la menor al tratamiento y estudian las posibles intervenciones que podrían ser necesarias durante los próximos días. Entre las alternativas que se evalúan aparecen nuevas cirugías de carácter reconstructivo, aunque la decisión dependerá de la evolución de las lesiones y del estado general de la paciente.
El compromiso ocular también requiere un seguimiento específico. La inflamación dificulta establecer por ahora el alcance definitivo de la lesión y sus posibles consecuencias. Mientras permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, la familia aguarda la evolución de la pequeña y las próximas evaluaciones médicas.
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