Una nena de 2 años fue atacada por un pitbull en Tucumán: está en terapia intensiva

Perro de raza pitbull (Imagen ilustrativa)

La menor fue sometida a una intervención maxilofacial y posteriormente quedó internada en terapia intensiva. La directora del Hospital de Niños, Inés Gramajo, explicó que la paciente ingresó en estado delicado y que debió ser intubada. El equipo médico continúa evaluando su evolución antes de definir los próximos procedimientos. El seguimiento está a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en pediatría, cirugía maxilofacial y oftalmología.

Los profesionales analizan la respuesta de la menor al tratamiento y estudian las posibles intervenciones que podrían ser necesarias durante los próximos días. Entre las alternativas que se evalúan aparecen nuevas cirugías de carácter reconstructivo, aunque la decisión dependerá de la evolución de las lesiones y del estado general de la paciente.

El compromiso ocular también requiere un seguimiento específico. La inflamación dificulta establecer por ahora el alcance definitivo de la lesión y sus posibles consecuencias. Mientras permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, la familia aguarda la evolución de la pequeña y las próximas evaluaciones médicas.