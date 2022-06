Viejo Culeado Di Benedetto": el insólito "nombre" que le pusieron en la factura de teléfono a una usuaria fallecida

Todo comenzó en marzo, cuando el hombre recibió un correo electrónico con el recibo de pago por los servicios de la compañía Telecom-Personal SA, con idéntico e insultante destinatario.

“A mí me llegan por email las facturas de mi línea y las de mi familia. Cuando descargué la del departamento de mi suegra y vi lo que habían puesto, llamé en el acto a la empresa. Cómo será que la chica que me atendió no quería contestarme a nombre de quién figuraba ese servicio”, comentó a medios locales.

Por teléfono, el hombre insistió con que “necesitaba que solucionaran ese problema con urgencia”. Pero solo le dieron un turno para hacer el trámite en persona, por mensaje y con igual destinatario: “Viejo Culeado Di Benedetto”. Según Gamboa, la compañía Telecom-Personal "ni siquiera ofreció disculpas" por el insólito episodio.

Por esa razón, Gamboa adelantó que concurrirá a los tribunales de su provincia para accionar contra la multinacional de capitales argentinos y norteamericanos que opera en nuestro país, en Paraguay y Uruguay.

