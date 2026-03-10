Mar del Plata: reincorporaron a dos empleados del shopping Los Gallegos que habían sido despedidos
La decisión se tomó en una reunión entre la empresa y el gremio en el Ministerio de Trabajo bonaerense con sede en Mar del Plata. Sigue el conflicto.
La empresa detrás del Shopping Los Gallegos resolvió esta semana la reincorporación de dos empleados que habían sido despedidos en el contexto de una posible venta de la tradicional tienda de Mar del Plata.
La decisión se tomó durante una reunión en una dependencia del Ministerio de Trabajo bonaerense en Mar del Plata en la que participaron representantes de la empresa y de tres gremios que representan al total del personal, informó el sitio 0223.com.
Desde la empresa afirmaron que los despidos habían sido decididos por personal administrativo y los revirtieron, pero en un comunicado emitido el lunes de esta semana los responsables de comunicación directamente negaron las desvinculaciones.
La Tienda y Shopping Los Gallegos es una de las compañías históricas de Mar del Plata que trasciende las temporadas de turismo hace décadas y que hoy en día estaría en conversaciones preliminares con otra compañía del rubro para una posible venta.
De producirse el evento no se perderían puestos de trabajo, según dijeron representantes de la compañía ante el Ministerio de Trabajo en la reunión de la que participaron los representantes gremiales, delegados y trabajadores de la tienda.
"Hoy podemos decir que se logró la continuidad laboral de los dos compañeros y que quedó asentado en acta que, si hubiera una venta de la empresa, será con todos los trabajadores", afirmaron desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica tras la reunión.
"En un momento tan difícil para el empleo, sostener más de 250 puestos de trabajo es una muy buena noticia", señalaron.
Los representantes de SECZA pidieron sumar a la reunión a otros dos gremios que nuclean al personal de la empresa, el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.
Los Gallegos existe como tienda desde 1912, cuando era el "Baratillo Los Gallegos", pero no fue sino hasta 1994 que se inauguró el edificio estilo centro comercial que todavía funciona en la esquina de Rivadavia y Catamarca, en Mar del Plata.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario