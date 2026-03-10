Mar del Plata: reincorporaron a dos empleados del shopping Los Gallegos que habían sido despedidos

"Hoy podemos decir que se logró la continuidad laboral de los dos compañeros y que quedó asentado en acta que, si hubiera una venta de la empresa, será con todos los trabajadores", afirmaron desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica tras la reunión.

"En un momento tan difícil para el empleo, sostener más de 250 puestos de trabajo es una muy buena noticia", señalaron.

Los representantes de SECZA pidieron sumar a la reunión a otros dos gremios que nuclean al personal de la empresa, el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.

Los Gallegos existe como tienda desde 1912, cuando era el "Baratillo Los Gallegos", pero no fue sino hasta 1994 que se inauguró el edificio estilo centro comercial que todavía funciona en la esquina de Rivadavia y Catamarca, en Mar del Plata.