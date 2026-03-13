Nico Vázquez y Dai Fernández se tomaron un descanso en Mar del Plata

dai fernandez nico vazquez

Durante la estadía, las redes sociales fueron el espacio donde dejaron ver parte de la intimidad del viaje. En las imágenes que compartieron se los pudo ver relajados y sonrientes, disfrutando de distintas actividades al aire libre. Entre los planes que realizaron se destacaron caminatas por la playa al atardecer, cabalgatas en zonas rurales y encuentros distendidos que reflejan el buen clima que los rodea.