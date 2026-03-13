Nico Vázquez y Dai Fernández se tomaron un descanso en Mar del Plata
La pareja optó por la calma del mar para disfrutar de unos días de descanso, tanto a solas como en compañía de amigos. ¡Mirá!
Nico Vázquez y Dai Fernández atraviesan un gran momento personal y no dudan en compartirlo con sus seguidores. A pocos meses de haber hecho pública su relación, la pareja decidió tomarse un respiro de la rutina y organizar una escapada especial a Mar del Plata.
Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, ambos eligieron el clásico destino de la costa bonaerense para disfrutar de unos días de tranquilidad. El plan incluyó descanso, paisajes de mar y también momentos compartidos con amigos cercanos, que se sumaron a la propuesta de desconectar por unos días.
Durante la estadía, las redes sociales fueron el espacio donde dejaron ver parte de la intimidad del viaje. En las imágenes que compartieron se los pudo ver relajados y sonrientes, disfrutando de distintas actividades al aire libre. Entre los planes que realizaron se destacaron caminatas por la playa al atardecer, cabalgatas en zonas rurales y encuentros distendidos que reflejan el buen clima que los rodea.
Las postales no tardaron en llamar la atención de sus seguidores, que celebraron la complicidad que muestran en cada aparición pública. En una de las fotos que más comentarios generó, se los ve muy cercanos, evidenciando la buena sintonía que atraviesan en esta etapa de la relación.
En ese contexto, el actor no dudó en dedicarle un mensaje especial a su pareja en los comentarios de la publicación que ella compartió. “Hermoso todo, y más aún compartirlo y vivirlo con vos”, escribió Nico en sus redes, una frase que resume el gran presente sentimental que vive junto a ella.
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