Viral: una mujer celosa dejó a su marido sin trabajo

A lo que el cliente responde: "La verdad no entiendo por qué me mandas ese mensaje, porque nada que ver. Me contacté con Matías porque tenía que terminar unos trabajos de albañilería".

"Ah, pero encima estás 'segundeando' a una amiguita. ¿No va a venir la pendeja?, no hay problema voy para allá, avisale a la pendeja que se metió donde no debía", continuó diciendo la esposa indignada.

A lo que el cliente, previo a bloquearla, le manifestó: "Estás flasheando cualquiera, flaca. ¿Qué te pasa? Estás loca. Andá a hablar con tu marido, Matías hacía trabajos de albañilería para mí, qué metes a mi novia, rajá de acá".

Rápidamente la conversación se volvió viral, y el cliente contó que pasó con la obra: "Para los que quieren saber que paso después, no paso nada más que esto y no, no termino los trabajos".