Últimas novedades del caso de Fernando Báez Sosa: qué decidió la Justicia

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó analizar el recurso extraordinario presentado al considerarlo "inadmisible".

maximo thomsen.jpg

"El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)", indicó el máximo tribunal en la resolución tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Luego de que la decisión del máximo tribunal se difundiera en los medios, Francisco Oneto, abogado de Máximo Thomsen, expresó su molestia a través de las redes sociales y su frustración por “todos los atropellos e irregularidades” del proceso judicial.

“Absolutamente falso. Salvo que los medios se enteren antes que la Defensa de una resolución judicial, lo que no me extrañaría y sería uno más de todos los atropellos e irregularidades que contiene el proceso por el cual se lo juzgó a Máximo”, expuso ayer por la noche con un mensaje publicado en su red social.

oneto maximo thomsen.png

Oneto indicó hoy que no fue no fue notificado sobre el rechazo de la Corte Suprema para recusar a los jueces de Dolores: “A mí no me notificaron de absolutamente nada, con lo cual da cuenta de cómo la Justicia considera esta causa un show mediático antes que un ejercicio real de defensa, porque tenía que haberme enterado yo antes que nadie”, manifestó.

El abogado puso énfasis en "la poca seriedad con la que la Justicia maneja esta causa" y y aseguró que "lo único que interesa es convertir a Máximo y a sus consortes de la causa en unos mártires para poner una vidriera”.

Además, aclaró que es la Justicia la que debe notificarlo sobre la decisión: “No puedo andar golpeando puertas de oficinas diciéndome ‘me enteré lo que pasó’. Hasta que no me notifiquen, la decisión no surte efecto hacia Máximo y no corre el paso para recurrir”, sentenció a NA.

El 22 de marzo del 2024, la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó las condenas para los rugbiers: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi recibieron prisión perpetua.

En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, fueron sentenciados a 15 años de cárcel.