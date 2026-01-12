Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del peluquero argentino en Tulum

detenidos tulum asesinato peluquero (2)

Además del asesinato de Minucci, en ese ataque también resultaron heridos Saúl “N”, de 28 años, y Deyran de Jesús “N”, de 29, ambos originarios de la ciudad mexicana de Veracruz.

“Las tres víctimas trabajaban como guardias de seguridad en dicho cenote y todos fueron trasladados al Hospital General IMSS-Bienestar, donde el día de ayer falleció Jonathan”, detallaron desde la fiscalía.

detenidos tulum

A su vez, especificaron que el tiroteo se produjo el viernes 9 de enero por la tarde en la zona del estacionamiento del cenote recreativo ubicado sobre la carretera federal Tulum–Felipe Carrillo Puerto.

En dicho lugar, los peritos encontraron ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

“El motivo fue por narcomenudeo”, remarcó López Salazar este lunes durante una conferencia de prensa en la cual brindó los detalles del caso. Descartó, además, que tuviera algún tipo de relación con el evento de música electrónica.

Ambos detenidos se encuentran ahora a disposición del Ministerio Público, el cual deberá determinar su situación jurídica.

Tiroteo en México: quién era el argentino asesinado en Tulum

Jonatan Emanuel Minucci

Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, recibió múltiples impactos de bala en el cuello, la cara, los brazos y el pecho. A pesar de haber recibido atención médica en el lugar y de ser trasladado de urgencia, su estado era crítico. Permaneció internado durante algunas horas, pero finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

La víctima era oriunda de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, y se había mudado a Tulum hacía apenas dos meses. Según relataron sus allegados, había viajado a México con la idea de trabajar durante la temporada para juntar dinero y luego regresar a la Argentina.

Minucci esperaba su primer hijo y tenía planeado volver en febrero, con el proyecto de abrir su propia peluquería en la ciudad de San Lorenzo.