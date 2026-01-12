Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del peluquero argentino en Tulum
La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que los acusados son presuntos integrantes de un grupo criminal vinculados al narcotráfico.
La Fiscalía General del estado de Quintana Roo, México, confirmó la detención de dos sospechosos acusados del asesinato de Jonatan Emanuel Minucci, el peluquero argentino de 37 años que murió tras un tiroteo en Tulum.
Los detenidos fueron identificados como Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, ambos presuntos integrantes de un grupo criminal y oriundos de Jalisco, un estado situado al oeste de México.
Según informaron las autoridades locales, que las detenciones se llevaron a cabo el domingo en Playa del Carmen tras un trabajo en conjunto entre elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal.
Si bien inicialmente fueron acusados por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, luego se los ubicó dentro de la carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones tras el tiroteo en el cenote Vesica de Tulum.
“El motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo y tuvo como saldo un fallecido y dos lesionados por disputas entre dos grupos criminales”, informó hoy el titular de la fiscalía general de Quintana Roo, Raciel López Salazar.
Además del asesinato de Minucci, en ese ataque también resultaron heridos Saúl “N”, de 28 años, y Deyran de Jesús “N”, de 29, ambos originarios de la ciudad mexicana de Veracruz.
“Las tres víctimas trabajaban como guardias de seguridad en dicho cenote y todos fueron trasladados al Hospital General IMSS-Bienestar, donde el día de ayer falleció Jonathan”, detallaron desde la fiscalía.
A su vez, especificaron que el tiroteo se produjo el viernes 9 de enero por la tarde en la zona del estacionamiento del cenote recreativo ubicado sobre la carretera federal Tulum–Felipe Carrillo Puerto.
En dicho lugar, los peritos encontraron ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros.
“El motivo fue por narcomenudeo”, remarcó López Salazar este lunes durante una conferencia de prensa en la cual brindó los detalles del caso. Descartó, además, que tuviera algún tipo de relación con el evento de música electrónica.
Ambos detenidos se encuentran ahora a disposición del Ministerio Público, el cual deberá determinar su situación jurídica.
Tiroteo en México: quién era el argentino asesinado en Tulum
Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, recibió múltiples impactos de bala en el cuello, la cara, los brazos y el pecho. A pesar de haber recibido atención médica en el lugar y de ser trasladado de urgencia, su estado era crítico. Permaneció internado durante algunas horas, pero finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.
La víctima era oriunda de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, y se había mudado a Tulum hacía apenas dos meses. Según relataron sus allegados, había viajado a México con la idea de trabajar durante la temporada para juntar dinero y luego regresar a la Argentina.
Minucci esperaba su primer hijo y tenía planeado volver en febrero, con el proyecto de abrir su propia peluquería en la ciudad de San Lorenzo.
