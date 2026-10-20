Un adolescente murió tras recibir un disparo en una plaza de Villa Pueyrredón

A raíz de las diligencias realizadas en el lugar del hecho, el arma fue secuestrada y los efectivos policiales procedieron a la detención del principal sospechoso, otro adolescente de 16 años, quien no opuso resistencia ni intentó escapar luego del episodio. El imputado fue puesto a disposición de la Justicia.

En la investigación del caso interviene el juez Cristian Axel Von Leers, a cargo del Juzgado Nacional de Menores N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El hecho causó conmoción entre los vecinos. La Plaza Estación de Villa Pueyrredón, también conocida como "La Nueva" es un lugar frecuentado por grupos de jóvenes que suelen reunirse allí para jugar al fútbol o al básquet dentro de canchas disponibles para la comunidad.

La investigación deberá ahora determinar si efectivamente el arma se disparó por accidente y qué responsabilidad le cabe al adolescente detenido.