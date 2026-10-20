Un adolescente murió tras recibir un disparo en una plaza de Villa Pueyrredón
La víctima, de 16 años, se encontraba junto a otros jóvenes cuando resultó herido. Por el hecho hay un menor detenido.
Un adolescente de 16 años murió tras recibir un disparo mientras se encontraba en una plaza del barrio porteño de Villa Pueyrredón. Por el hecho, otro menor fue detenido el lugar, sindicado como el autor del tiro.
El dramático episodio ocurrió el domingo pasadas las 22 en las canchas de fútbol de la Plaza La Nueva de Villa Pueyrredón, situada en la esquina de las calles Condarco y D'Arienzo Juan, a metros de la estación del ferrocarril Mitre.
Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Vecinal 12 B de la Policía de la Ciudad se dirigió hasta el lugar luego de recibir un llamado de alerta por la presencia de un menor de 16 años herido con un arma de fuego.
A sitio también fue convocado personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), en medio de un fuerte operativo de seguridad. Cuando los médicos llegaron al lugar, constataron que el adolescente había fallecido.
Qué se sabe hasta el momento de la muerte del adolescente
De acuerdo con lo que declararon testigos ante la policía, los adolescentes se encontraban en la plaza cuando uno de ellos extrajo un arma de fuego, presuntamente para mostrársela a los demás presentes, y fue entonces cuando el revólver se habría disparado de manera accidental, hiriendo de gravedad a la víctima.
A raíz de las diligencias realizadas en el lugar del hecho, el arma fue secuestrada y los efectivos policiales procedieron a la detención del principal sospechoso, otro adolescente de 16 años, quien no opuso resistencia ni intentó escapar luego del episodio. El imputado fue puesto a disposición de la Justicia.
En la investigación del caso interviene el juez Cristian Axel Von Leers, a cargo del Juzgado Nacional de Menores N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El hecho causó conmoción entre los vecinos. La Plaza Estación de Villa Pueyrredón, también conocida como "La Nueva" es un lugar frecuentado por grupos de jóvenes que suelen reunirse allí para jugar al fútbol o al básquet dentro de canchas disponibles para la comunidad.
La investigación deberá ahora determinar si efectivamente el arma se disparó por accidente y qué responsabilidad le cabe al adolescente detenido.
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