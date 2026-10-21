Video: la emotiva iniciativa de un grupo de médicos con una paciente en cuidados paliativos

La iniciativa se enmarca en el objetivo de hacer realidad los deseos de pacientes en fase terminal de vida o grandes dependientes, con la colaboración de los profesionales sanitarios y de todas las personas que contribuyen a que estas experiencias sean posibles. En el caso de Sílvia, el objetivo era regresar junto al mar y disfrutar de la playa del puerto de Sóller. Una experiencia que pone de relieve el valor de acompañar a los pacientes y facilitarles momentos que pueden resultar especialmente importantes para ellos.