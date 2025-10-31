Un argentino hará historia al frente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva
Néstor Raimondi, reconocido especialista del Hospital Fernández, fue elegido presidente electo de la WFICC y se convertirá en el primer médico argentino en liderar el máximo organismo internacional de cuidados intensivos.
Por primera vez, la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos (WFICC, por sus siglas en inglés) tendrá al frente a un médico argentino. El doctor Néstor Raimondi, jefe de la División de Cuidados Intensivos del Hospital Juan A. Fernández, fue elegido como presidente electo del organismo para el período 2025-2027, un reconocimiento que lo ubica entre las figuras más destacadas de la medicina crítica a nivel global.
El nombramiento se concretó durante el 17° Congreso Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos, celebrado en Vancouver, Canadá, donde especialistas de más de un centenar de países se reunieron para debatir los desafíos de la medicina intensiva moderna. Raimondi asumirá formalmente la presidencia en el próximo congreso, previsto para 2027 en la India, y durante su gestión buscará fortalecer la formación profesional y potenciar la cooperación internacional en la especialidad.
Raimondi cuenta con una vasta trayectoria tanto en el ámbito nacional como internacional. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI), donde desempeñó un papel clave en la articulación de programas de capacitación y estándares de calidad en hospitales de la región.
La WFICC es una entidad de alcance mundial que agrupa asociaciones profesionales de más de 100 países y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la ONU. Su labor abarca la certificación de profesionales, la asesoría técnica en infraestructura hospitalaria y la coordinación de políticas de salud vinculadas a las unidades de cuidados intensivos. Desde su creación, se ha consolidado como un interlocutor esencial entre los gobiernos y las instituciones sanitarias para la elaboración de protocolos de atención en situaciones críticas, emergencias y catástrofes sanitarias.
En su nuevo rol, Raimondi aspira a consolidar la presencia latinoamericana en los foros internacionales de salud, promoviendo una mirada más inclusiva sobre la realidad de los sistemas médicos en desarrollo. Su objetivo principal será impulsar la capacitación continua de los equipos interdisciplinarios y favorecer la investigación aplicada a la práctica clínica, un punto que considera esencial para mejorar los resultados en pacientes críticos.
“Es un honor y una enorme responsabilidad representar a la Argentina y a la región en un espacio donde se definen estrategias globales de atención médica”, expresó el especialista tras su designación. Su elección no solo simboliza un logro personal, sino también un reconocimiento al avance de la medicina intensiva argentina, que en las últimas décadas ha formado profesionales de excelencia reconocidos en el mundo entero.
