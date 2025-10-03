Día del Odontólogo: por qué se celebra el 3 de octubre

La efeméride se celebra desde 1925, cuando durante el Segundo Congreso de FOLA, realizado en Buenos Aires, el argentino Raúl Loustalán propuso celebrar cada 3 de octubre el Día del Odontólogo.

Desde entonces, esta efeméride se celebra en esta fecha en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Por el contrario, en México, Guatemala, Panamá y Nicaragua, por ejemplo, es el 9 de febrero, coincidiendo con el día de Santa Apolonia, patrona de los dentistas.

Día del Odontólogo: claves para tener dientes sanos

dientes sanos

• Cepillarse los dientes al menos 3 veces por día.

• El hilo dental debe usarse todos los días y ser parte de la rutina cotidiana.

• Comprobar que los dientes quedaron bien limpios.

• Evitar morder hielo, caramelos, turrones y cualquier alimento o material duro ya que se pueden partir los dientes.

• Si hay predilección por los dulces, es importante agruparlos en momentos de consumo de alimentos con azúcares. Evitar consumirlos permanentemente durante el día.

• Si se tienen dientes torcidos o desparejos, es importante realizar algún tratamiento para alinearlos. Esto mejora la mordida y facilita la higiene dental.

• Visitar al odontólogo una vez al año, aunque no se tenga ninguna molestia.