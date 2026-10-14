Un asesino serial fue devuelto a Devoto tras ser trasladado a Marcos Paz por motivos de seguridad
Guillermo "Concheto" Álvarez formó parte del primer contingente de reubicaciones, pero la Justicia ordenó mantener su alojamiento previo.
En el marco del megaoperativo de relocalización de reclusos desde la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, se registró un contrapunto judicial y de seguridad. Guillermo Álvarez, conocido como "El Concheto" y líder de la denominada "banda de los chicos bien", fue trasladado en la primera tanda de internos hacia el penal bonaerense, pero debió ser devuelto pocas horas después al presidio de la Capital Federal.
La decisión fue adoptada a partir del esquema de alojamiento y aislamiento especial que pesa sobre el condenado por orden judicial, sumado a las medidas de protección y resguardo dictaminadas tras la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante esta situación, la Justicia dispuso dejar sin efecto su reubicación en la nueva unidad para garantizar las condiciones fijadas para su custodia.
Régimen especial, hábeas corpus y medida judicial
La defensa del recluso, encabezada por el abogado Sebastián Bruno, advirtió sobre la existencia de riesgos para la vida de Álvarez y recordó que cuenta con un régimen de alojamiento específico fijado por los tribunales. Paralelamente, el juez Santiago Bignone rechazó un hábeas corpus colectivo interpuesto por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), ratificando los criterios de seguridad y el seguimiento de los requerimientos de organismos internacionales en este caso particular.
En tanto, el Tribunal Oral en Lo Criminal N° 28 resolvió disponer la permanencia del condenado en su lugar de alojamiento actual en Villa Devoto, estableciendo además la obligación formal del Servicio Penitenciario Federal de notificar con antelación ante cualquier eventual intento de traslado futuro.
La banda de "los chicos bien" y el operativo de traslado
Guillermo Álvarez fue detenido en agosto de 1996 como líder de la organización criminal que protagonizó robos y homicidios en la década de 1990. Al cabecilla se le atribuyen tres asesinatos cometidos durante los asaltos perpetrados por la banda y un cuarto homicidio ocurrido posteriormente mientras cumplía su condena dentro del establecimiento carcelario.
La fallida reubicación de Álvarez se dio en el marco del plan de vaciamiento gradual de la cárcel de Villa Devoto, operativo mediante el cual las autoridades penitenciarias ya completaron el traslado de cientos de detenidos hacia las nuevas instalaciones de Marcos Paz.
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