Un asesino serial fue devuelto a Devoto tras ser trasladado a Marcos Paz por motivos de seguridad

Régimen especial, hábeas corpus y medida judicial

La defensa del recluso, encabezada por el abogado Sebastián Bruno, advirtió sobre la existencia de riesgos para la vida de Álvarez y recordó que cuenta con un régimen de alojamiento específico fijado por los tribunales. Paralelamente, el juez Santiago Bignone rechazó un hábeas corpus colectivo interpuesto por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), ratificando los criterios de seguridad y el seguimiento de los requerimientos de organismos internacionales en este caso particular.