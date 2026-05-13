Primero un puma, ahora a un jabalí: alerta en Escobar por animales sueltos
Las sospechas se centran en un posible caso de "mascotismo" y tenencia ilegal de fauna silvestre.
Tal solo dos días después de que vecinos de un country de Escobar alertaran sobre la presencia de un puma, esta vez se vieron sorprendidos por un jabalí. El animal fue fotografiado mientras se deambulaba muy campante a pocas cuadras del centro de la ciudad.
El sorprendente hallazgo ocurrió alrededor de las 4 de la mañana de este miércoles, cuando un vecino que circulaba por las inmediaciones del Centro de Zoonosis local se topó con un jabalí adulto que caminaba con total tranquilidad por la zona urbana. Horas antes, unos niños habían sido “corridos” por el animal y luego sus padres y los vecinos de la zona habían salido en su búsqueda.
“Creemos que el jabalí es víctima de mascotismo”, indicó Cristian Pisaco, director de Zoonosis de la comuna respecto a una posible práctica ilegal que consiste en tener ejemplares silvestres o autóctonos en cautiverio dentro de un domicilio, tratándolos como animales de compañía.
A partir del aviso a la Dirección de Flora y Fauna y a la Policía Rural del gobierno provincial, personal de la Policía Rural bonaerense, Defensa Civil y el área de Zoonosis de la Municipalidad de Escobar pusieron en marcha un protocolo preventivo que incluye el relevamiento de la zona y avanzar, en caso de ser necesario, con tareas de captura del animal.
“No solo es rara su presencia porque no se trata de su hábitat, sino que es extraño que haya sido visto solo. En general, se mueve en grupos. Alguien lo trajo a Escobar”, detalló el especialista en diálogo con La Nación.
Alerta en Escobar: qué hacer si se aparece un jabalí o un puma
En Argentina, el jabalí es considerado una especie exótica e invasora, ya que puede generar daños medioambientales. Este tipo de ejemplares puede desplazarse largas distancias en búsqueda de alimento y refugio. Pese a que suelen evitar el contacto con personas, pueden reaccionar de manera agresiva si se sienten amenazados o acorralados.
Es por esto que, ante un eventual nuevo avistamiento, desde el municipio de Escobar recomiendan no acercarse, no perseguir ni intentar acorralar al jabalí. Por el contrario, es importante comunicarse de inmediato con Defensa Civil (103), al WhatsApp 11 3554-6825 o con "Ojos y oídos en alerta", disponible a través de la web de Escobar360.
El caso se conoce 48 horas después de la aparición de un puma. La presencia del felino fue una cámara de seguridad del Náutico Country Club.
“Es distinta la situación respecto del jabalí”, aseguró Pisaco y explicó: “El felino es un animal de la zona. Que vive tranquilamente por este corredor biológico y que cuando ve seres humanos huye”.
Aunque se montó operativo de rastreo, el puma no fue encontrado ni detectado nuevamente.
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