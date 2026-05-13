Primero un puma, ahora a un jabalí: alerta en Escobar por animales sueltos

“No solo es rara su presencia porque no se trata de su hábitat, sino que es extraño que haya sido visto solo. En general, se mueve en grupos. Alguien lo trajo a Escobar”, detalló el especialista en diálogo con La Nación.

Alerta en Escobar: qué hacer si se aparece un jabalí o un puma

puma escobar

En Argentina, el jabalí es considerado una especie exótica e invasora, ya que puede generar daños medioambientales. Este tipo de ejemplares puede desplazarse largas distancias en búsqueda de alimento y refugio. Pese a que suelen evitar el contacto con personas, pueden reaccionar de manera agresiva si se sienten amenazados o acorralados.

Es por esto que, ante un eventual nuevo avistamiento, desde el municipio de Escobar recomiendan no acercarse, no perseguir ni intentar acorralar al jabalí. Por el contrario, es importante comunicarse de inmediato con Defensa Civil (103), al WhatsApp 11 3554-6825 o con "Ojos y oídos en alerta", disponible a través de la web de Escobar360.

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El caso se conoce 48 horas después de la aparición de un puma. La presencia del felino fue una cámara de seguridad del Náutico Country Club.

“Es distinta la situación respecto del jabalí”, aseguró Pisaco y explicó: “El felino es un animal de la zona. Que vive tranquilamente por este corredor biológico y que cuando ve seres humanos huye”.

Aunque se montó operativo de rastreo, el puma no fue encontrado ni detectado nuevamente.