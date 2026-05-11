Alerta en Escobar por la presencia de un puma en la zona del country Náutico
Apenas un mes después de que se detectara un ejemplar adulto cerca de un desarrollo urbano en Hudson las autoridades detectaron un caso similar en Escobar.
Los vecinos del barrio privado Náutico Escobar Country Club quedaron en estado de alerta esta semana al descubrir que hay un puma que fue visto cuando deambulaba por la zona durante la madrugada.
Que haya un puma suelto en el Gran Buenos Aires no es una rareza, pero el avistamiento de un ejemplar registrado a las 2 de la madrugada del lunes entre la vegetación en las inmediaciones del cerco perimetral logró prender las alarmas adentro del barrio privado.
Dicho sea de paso, los pumas son animales nocturnos que salen a cazar apenas empieza a caer el día. No buscan contacto con las personas.
Personal de Defensa Civil, de Zoonosis de Escobar y expertos de Fundación Temaikén -ubicada en el mismo partido- unieron fuerzas para localizar al animal, aunque "hasta el momento, no hubo nuevos avistamientos ni apariciones", como dijeron las autoridades del municipio al diario La Nación.
Durante la jornada trascendió el mensaje que el country le envió a sus vecinos, que quedaron preocupados porque el puma merodeaba a la altura del lote 615.
"El operador de monitoreo accionó los altavoces de disuasión y logró que el felino se alejara hacia una zona de campo abierto, sin ingresar al predio", explicaron.
Este no es el primer avistamiento de un puma alrededor de barrios privados del Gran Buenos Aires: la provincia entera es parte del territorio de estos animales.
De hecho, a principio de marzo se activó un operativo similar en un barrio privado de la localidad de Hudson, partido de Berazategui, luego de que se confirmara la presencia de un puma silvestre en un sector cercano a la ribera.
El ejemplar fue captado por cámaras de seguridad y, a partir de esas imágenes, se puso en marcha un dispositivo de vigilancia para ubicarlo sin poner en riesgo ni a los vecinos ni al animal.
La situación tomó estado público en las últimas horas y derivó en la intervención de la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires, que pidió prudencia para evitar conductas que puedan generar peligro o daños al felino.
Los pumas no buscan el contacto humano y son contados los casos de ataques de estos animales sin provocación previa. En vez, las autoridades remarcaron la necesidad de mantener las luces exteriores encendidas y de llevar a las mascotas al interior de las casas para pasar la noche.
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