Alerta en Escobar por la presencia de un puma en la zona del country Náutico

Durante la jornada trascendió el mensaje que el country le envió a sus vecinos, que quedaron preocupados porque el puma merodeaba a la altura del lote 615.

"El operador de monitoreo accionó los altavoces de disuasión y logró que el felino se alejara hacia una zona de campo abierto, sin ingresar al predio", explicaron.

puma escobar

Este no es el primer avistamiento de un puma alrededor de barrios privados del Gran Buenos Aires: la provincia entera es parte del territorio de estos animales.

De hecho, a principio de marzo se activó un operativo similar en un barrio privado de la localidad de Hudson, partido de Berazategui, luego de que se confirmara la presencia de un puma silvestre en un sector cercano a la ribera.

El ejemplar fue captado por cámaras de seguridad y, a partir de esas imágenes, se puso en marcha un dispositivo de vigilancia para ubicarlo sin poner en riesgo ni a los vecinos ni al animal.

La situación tomó estado público en las últimas horas y derivó en la intervención de la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires, que pidió prudencia para evitar conductas que puedan generar peligro o daños al felino.

Los pumas no buscan el contacto humano y son contados los casos de ataques de estos animales sin provocación previa. En vez, las autoridades remarcaron la necesidad de mantener las luces exteriores encendidas y de llevar a las mascotas al interior de las casas para pasar la noche.