Un camión chocó contra un puente en la General Paz y complicó el tránsito en hora pico
El incidente ocurrió a la altura de Avenida de los Corrales y generó importantes demoras por la reducción de carriles, aunque no se registraron heridos.
Un llamativo episodio de tránsito tuvo lugar en la Avenida General Paz cuando un camión de gran porte quedó atascado debajo de un puente, provocando serias complicaciones en la circulación vehicular. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 18, en cercanías de la Avenida de los Corrales, en sentido hacia el Río de la Plata, y obligó a desplegar un operativo especial para resolver la situación.
Según informaron fuentes oficiales, el vehículo impactó contra la base del paso elevado y quedó inmovilizado en el carril lento, lo que generó una reducción en la capacidad de circulación. El incidente, además de ocasionar demoras, puso en evidencia una infracción, ya que de acuerdo con la normativa vigente el camión no estaba habilitado para transitar por ese sector.
A pesar de la magnitud del choque, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, el camión sufrió daños significativos en su estructura superior, especialmente en la cabina, que quedó visiblemente deteriorada tras el impacto. Las imágenes difundidas mostraron las marcas del roce en la parte inferior del puente, lo que da cuenta de la violencia del contacto.
El siniestro obligó a intervenir rápidamente a personal de tránsito y efectivos policiales, quienes organizaron la circulación en la zona para evitar mayores complicaciones. Durante varias horas, los conductores debieron circular con precaución y adaptarse a las restricciones impuestas, ya que uno de los carriles permaneció bloqueado mientras se realizaban las tareas de asistencia.
Para liberar el vehículo, se implementó un procedimiento que consistió en reducir su altura mediante la remoción de las ruedas, lo que permitió finalmente destrabarlo. El operativo fue llevado adelante por personal de Autopistas del Sol junto a la Policía de la Ciudad, quienes lograron retirar el camión en un lapso relativamente breve una vez iniciadas las maniobras.
Tras ser liberado, el vehículo fue trasladado a la banquina, mientras se evaluaba el estado de la estructura del puente. Aunque no se registraron daños estructurales de gravedad más allá de los raspones visibles, las autoridades continuaron con inspecciones para descartar riesgos. El episodio volvió a poner el foco en el cumplimiento de las restricciones de circulación para vehículos de gran porte en zonas urbanas.
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