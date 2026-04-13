Un camión chocó contra un puente en la General Paz y complicó el tránsito en hora pico

Un llamativo episodio de tránsito tuvo lugar en la Avenida General Paz cuando un camión de gran porte quedó atascado debajo de un puente, provocando serias complicaciones en la circulación vehicular. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 18, en cercanías de la Avenida de los Corrales, en sentido hacia el Río de la Plata, y obligó a desplegar un operativo especial para resolver la situación.