Fuerte choque entre un taxi y un auto en avenida Lugones dejó tres heridos

Trágico choque en la Ruta 22: una camioneta embistió a un auto, murieron dos mujeres y dos niños

Un brutal accidente en la Ruta 22, cerca del límite entre Río Negro y Neuquén, se cobró la vida de una familia en las últimas horas. El episodio se produjo luego de que una camioneta impactara al auto en el que viajaban y este se prendiera fuego. En total, murieron cuatro personas.

De acuerdo con las primeras informaciones, la tragedia se desató este viernes cerca de las siete de la mañana. Las víctimas -una mujer, su hija, y dos niños que eran los nietos e hijos- circulaban por la traza a bordo de una Ford EcoSport en dirección a la Costa Atlántica, de cara al fin de semana largo.

Hacia el kilómetro 1203, en un tramo que une la ciudad de Fernández Oro con Allen, una camioneta Volkswagen Amarok impactó al vehículo familiar desde la parte trasera. El auto rápidamente se incendió por completo y sus ocupantes quedaron atrapados.

Policías, bomberos voluntarios y personal sanitario llegaron al lugar pocos minutos después del accidente, pero ya no pudieron hacer nada para salvar a la familia, indicó LM Cipolletti. El conductor de la camioneta Amarok, vecino de Allen, sufrió múltiples golpes y fue trasladado de inmediato al hospital local.

Desde el Cuerpo de Seguridad Vial de Allen confirmaron que, al llegar al lugar del impacto, encontraron la EcoSport totalmente incinerada y la camioneta a unos 50 metros del posible punto de choque. Dentro del auto estaba la familia ya sin vida, aunque aún no se sabe si murieron por el impacto o también como consecuencia del fuego.

A las víctimas se las identificó como una familia reconocida en Catriel. De acuerdo con la información de Diario Río Negro, la mujer más grande es Liliana Cocuzza, que iba junto a su hija Carina Gutiérrez y sus dos nietos, hijos de esta joven

Justo Pastor Gutiérrez, esposo de Cocuzza, continúa hospitalizado en Allen tras su traslado, agregó LM Neuquén. La familia, oriunda de Catriel, circulaba en sentido oeste–este hacia la costa bonaerense.

La traza permanece interrumpida y con demoras en la circulación, mientras el Gabinete de Criminalística trabaja para determinar la dinámica del accidente. Por el momento, se apunta a que no hubo maniobras bruscas ni condiciones climáticas adversas.