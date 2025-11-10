Un conductor atropelló a tres jubiladas en Lanús: el hijo de una de ellas confesó que su madre cruzó mal

hijo mujer atropellada

En un video del accidente, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, se puede ver el momento en que un auto impacta de lleno contra los cuerpos de al menos tres personas, que resultaron ser Mirta y dos mujeres más, de 65 y 73, respectivamente.

Temerario, Mambrín manejaba en ojotas y quizás por eso no pudo controlar su auto cuando atropelló a las mujeres, que "cruzaban las tres juntas".

"Cuando la vi yo quedé más shockeado yo que ella, porque no me lo imaginé. Estaba en la costa y me vine volando para acá y me quería morir cuando la vi", repitió el hombre acerca del momento en que se reencontró con su madre tras el accidente.

Aunque Jaime no supo precisar si el conductor del auto cruzó en rojo, señaló que los autos "estaban doblando todos para la derecha", y que Mambrín "no estaba alcoholizado".

atropellada lanus

"Este muchacho quiso doblar para el lado de Avellaneda, porque creo que es de Quilmes, y no pudo doblar. Poco más y se mete adentro del banco. Venía medio rápido", reconoció.

"El auto está en la comisaría 1a de Lanús, a él lo trasladaron, no sé a dónde", aseguró el hijo de Mirta.

Ahora, la anciana emprenderá un largo proceso de recuperación, mientras que otra de las víctimas enfrenta la posibilidad de perder un brazo.

"Le dieron reposo y calmante para los dolores. Sufrió un golpe en la cabeza, rodillas peladas, perdió el conocimiento, no recordaba casi nada. Me preguntaba qué pasó", comentó Jaime sobre la salud de su madre.

"La recuperación va a ser lenta hasta que se le acomode el cerebro. Le hicieron una tomografía en el policlínico y aparentemente no tiene nada roto", reveló.