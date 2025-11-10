Un conductor atropelló a tres jubiladas en Lanús: el hijo de una de ellas confesó que su madre cruzó mal
La Justicia bonaerense investiga a un hombre que manejó en ojotas y embistió a tres mujeres en Lanús. La víctima más longeva tiene de 91 años.
El hijo de una de las tres jubiladas que fueron atropelladas el fin de semana pasado en Lanús, provincia de Buenos Aires, aseguró este lunes que su madre cruzó mal la calle, lo cual no exculpa del todo al conductor temerario pero ofrece más datos al contexto del episodio.
"Ella venía a comrar a mitad de cuadra, siempre viene. No me pudo contar muicho porque de semejante golpe no se acuerda casi nada", aseguró a las cámaras de televisión Jaime, el hijo de Mirta Silvia Amor López, la mayor de las tres víctimas.
Mirta tiene 91 años y según su hijo "de toda la vida vive en Lanús". Justamente cruzaba la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo cuando fue embestida por el Renault Symbol de Ezequiel Eduardo Mambrín, de 37 años, quien viajaba acompañado por un menor de edad.
La anciana estuvo internada en una clínica tras sufrir un golpe importante en la cabeza. "No se acuerda de nada, siempre contestaba lo mismo", aclaró su hijo.
"Mi madre cruzó mal, se lo dije", reconoció Jaime, para quien "los pasos peatonales no son cómodos", en esa esquina de Lanús, sino que "esa baranda está mal hecha, es corta. Hay que hacerlo más atrás".
En un video del accidente, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, se puede ver el momento en que un auto impacta de lleno contra los cuerpos de al menos tres personas, que resultaron ser Mirta y dos mujeres más, de 65 y 73, respectivamente.
Temerario, Mambrín manejaba en ojotas y quizás por eso no pudo controlar su auto cuando atropelló a las mujeres, que "cruzaban las tres juntas".
"Cuando la vi yo quedé más shockeado yo que ella, porque no me lo imaginé. Estaba en la costa y me vine volando para acá y me quería morir cuando la vi", repitió el hombre acerca del momento en que se reencontró con su madre tras el accidente.
Aunque Jaime no supo precisar si el conductor del auto cruzó en rojo, señaló que los autos "estaban doblando todos para la derecha", y que Mambrín "no estaba alcoholizado".
"Este muchacho quiso doblar para el lado de Avellaneda, porque creo que es de Quilmes, y no pudo doblar. Poco más y se mete adentro del banco. Venía medio rápido", reconoció.
"El auto está en la comisaría 1a de Lanús, a él lo trasladaron, no sé a dónde", aseguró el hijo de Mirta.
Ahora, la anciana emprenderá un largo proceso de recuperación, mientras que otra de las víctimas enfrenta la posibilidad de perder un brazo.
"Le dieron reposo y calmante para los dolores. Sufrió un golpe en la cabeza, rodillas peladas, perdió el conocimiento, no recordaba casi nada. Me preguntaba qué pasó", comentó Jaime sobre la salud de su madre.
"La recuperación va a ser lenta hasta que se le acomode el cerebro. Le hicieron una tomografía en el policlínico y aparentemente no tiene nada roto", reveló.
