Un conductor se quedó dormido y chocó dos autos estacionados en Flores

Choque en Boedo: giró a gran velocidad, se subió a la vereda y casi mata a un hombre que estaba sentado

Un auto terminó destruido sobre la vereda tras perder el control y chocar contra una pared en el barrio porteño de Boedo. En su carrera descontrolada, casi atropella a un peatón y por poco no embistió a un hombre que estaba sentado. Por la fuerza del impacto el vehículo empezó a prenderse fuego, pero pudo ser contenido.

El conductor del auto, de 23 años, sufrió politraumatismos por el accidente y debió ser hospitalizado.

El vehículo, un Chevrolet Onix rojo, quedó con toda la trompa destrozada en la esquina de avenida Boedo y Tarija. Por motivos que ahora se intentan esclarecer, su conductor perdió el control al intentar hacer un giro a gran velocidad que no pudo completar.

El incidente ocurrió a las 7.20 de este martes, en un horario en que muchos vecinos salen hacia sus trabajos o llevan a sus hijos a la escuela. Varios de ellos terminaron siendo testigos involuntarios de la dramática escena del auto sobre la vereda.

Afortunadamente ninguno de ellos quedó en el trayecto que hizo el auto cuando perdió el control. Un video de una cámara de seguridad privada difundido por el canal IP Noticias mostró que cuando el auto pega contra la pared, había una persona sentada a escasos centímetros. No lo mató de milagro. Metros antes pasó muy cerca de otro peatón que se dirigía hacia la esquina y que siguió su marcha casi sin inmutarse.

El Chevrolet Onix se prendió fuego por el impacto, pero el conductor llegó a apagarlo con el matafuegos.

El joven fue trasladado al hospital Durand, mientras la Policía trabajaba en el lugar con las pericias correspondientes y los trabajos para retirar el auto de la vereda.