Un conductor se quedó dormido y chocó dos autos estacionados en Flores
El accidente ocurrió en Granaderos al 700. El conductor fue atendido en el lugar por el SAME y no requirió ser trasladado a un hospital.
El barrio porteño de Flores amaneció este miércoles con un violento choque. Un automovilista, que viajaba solo, se quedó dormido mientras conducía e impactó contra dos autos estacionados -sin ocupantes- en Granaderos al 700.
Según la información oficial, el automovilista iba en un Volkswagen Polo Track de color azul oscuro y tras perder el control chocó a dos Toyota que pertenecen a un mismo dueño y estaban estacionados en la vereda frente a su casa.
Como producto del violento impacto, el coche -un Toyota Yaris terminó destruido y el Polo sin una de las ruedas. El conductor, que logró salir del vehículo por sus propios medios antes del arribo de personal del SAME, fue atendido en el lugar con diagnóstico de control clínico, sin requerir traslado.
Por su parte, Policía de la Ciudad procedió a la reducción de un carril. Al hombre se le realizó test de alcoholemia.
Choque en Boedo: giró a gran velocidad, se subió a la vereda y casi mata a un hombre que estaba sentado
Un auto terminó destruido sobre la vereda tras perder el control y chocar contra una pared en el barrio porteño de Boedo. En su carrera descontrolada, casi atropella a un peatón y por poco no embistió a un hombre que estaba sentado. Por la fuerza del impacto el vehículo empezó a prenderse fuego, pero pudo ser contenido.
El conductor del auto, de 23 años, sufrió politraumatismos por el accidente y debió ser hospitalizado.
El vehículo, un Chevrolet Onix rojo, quedó con toda la trompa destrozada en la esquina de avenida Boedo y Tarija. Por motivos que ahora se intentan esclarecer, su conductor perdió el control al intentar hacer un giro a gran velocidad que no pudo completar.
El incidente ocurrió a las 7.20 de este martes, en un horario en que muchos vecinos salen hacia sus trabajos o llevan a sus hijos a la escuela. Varios de ellos terminaron siendo testigos involuntarios de la dramática escena del auto sobre la vereda.
Afortunadamente ninguno de ellos quedó en el trayecto que hizo el auto cuando perdió el control. Un video de una cámara de seguridad privada difundido por el canal IP Noticias mostró que cuando el auto pega contra la pared, había una persona sentada a escasos centímetros. No lo mató de milagro. Metros antes pasó muy cerca de otro peatón que se dirigía hacia la esquina y que siguió su marcha casi sin inmutarse.
El Chevrolet Onix se prendió fuego por el impacto, pero el conductor llegó a apagarlo con el matafuegos.
El joven fue trasladado al hospital Durand, mientras la Policía trabajaba en el lugar con las pericias correspondientes y los trabajos para retirar el auto de la vereda.
