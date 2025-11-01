Imputan a un adolescente que planeaba un tiroteo masivo en una escuela porteña

Durante el allanamiento realizado por los Federales y autorizado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, fueron secuestradas varias réplicas de armas de fuego, cuchillos, municiones, gas pimienta, bombas molotov y dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, una notebook y un pendrive.

El joven permanecía junto a su familia al momento del operativo y fue puesto a disposición del juzgado interviniente y trasladado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica, mientras la causa quedó caratulada como “Intimidación pública”.