Un custodio de la ministra Monteoliva baleó a motochorros durante un intento de robo en González Catán

En cuanto al policía, fue llevado al mismo centro de salud para ser asistido por la herida en su brazo. De acuerdo con la información disponible, se encontraba fuera de peligro.

Investigan el ataque al custodio de Monteoliva en La Matanza

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Descentralizada N°2, quien trabaja junto con efectivos de la Comisaría 2° Sur de González Catán para determinar cómo comenzó exactamente el enfrentamiento y establecer las circunstancias en las que resultaron heridos el policía y los dos sospechosos.

El hecho se suma a otro episodio violento registrado en las últimas horas en el partido de La Matanza, donde un hombre fue asesinado cuando intentó resistirse al robo de su camioneta. En medio del forcejeo, uno de los dos asaltantes le efectuó un disparo a sangre fría en el rostro. Efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) se encuentran abocados a la búsqueda de los delincuentes.