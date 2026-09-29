Un custodio de la ministra Monteoliva baleó a motochorros durante un intento de robo en González Catán
El suboficial mayor de la Policía Federal fue atacado por dos motochorros. También recibió un disparo en un brazo, pero se encuentra fuera de peligro.
Un suboficial mayor de la Policía Federal, de 61 años e integrante de la custodia de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, baleó a dos motochorros durante un intento de robo en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. El efectivo también resultó herido de un disparo, pero se encuentra fuera de peligro.
El brutal episodio ocurrió durante la mañana de este martes, minutos antes de las 6, cuando el custodio se encontraba a bordo de su vehículo particular, un Toyota Etios y fue interceptado por dos motochorros en la puerta de su casa, sobre la calle Manuel Gallardo al 800.
Según la información aportada por la Policía Bonaerense, y difundida por Infobae, ambos delincuentes se movilizaban en una moto Yamaha y se cruzaron delante del auto del agente. Sin mediar palabra, comenzaron a dispararle. Ante la agresión, el efectivo de la Policía Federal utilizó su arma reglamentaria y respondió a los disparos.
En medio del enfrentamiento, uno de los proyectiles alcanzó la ventanilla del lado del conductor y el custodio recibió una herida de bala en su brazo izquierdo.
Uno de los delincuentes está en grave estado
Los dos sospechosos también resultaron heridos durante el tiroteo. Uno de ellos recibió un balazo en la espalda. El otro terminó con cinco impactos de bala y fue trasladado por sus propios familiares hasta el hospital Simplemente Evita, donde permanece internado en grave estado.
En cuanto al policía, fue llevado al mismo centro de salud para ser asistido por la herida en su brazo. De acuerdo con la información disponible, se encontraba fuera de peligro.
Investigan el ataque al custodio de Monteoliva en La Matanza
La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Descentralizada N°2, quien trabaja junto con efectivos de la Comisaría 2° Sur de González Catán para determinar cómo comenzó exactamente el enfrentamiento y establecer las circunstancias en las que resultaron heridos el policía y los dos sospechosos.
El hecho se suma a otro episodio violento registrado en las últimas horas en el partido de La Matanza, donde un hombre fue asesinado cuando intentó resistirse al robo de su camioneta. En medio del forcejeo, uno de los dos asaltantes le efectuó un disparo a sangre fría en el rostro. Efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) se encuentran abocados a la búsqueda de los delincuentes.
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