Brutal asesinato en González Catán: intentó resistirse al robo de su camioneta y lo mataron
La víctima fue abordada por dos delincuentes cuando descendió de su vehículo. En medio del forcejeo, recibió un disparo mortal en el rostro.
Un hombre fue asesinado en González Catán, partido de La Matanza, cuando dos delincuentes lo abordaron para robarle su camioneta. La víctima intentó resistirse al asalto, pero en medio del forcejeo uno de los ladrones le efectuó un disparo mortal en el rostro.
El hecho ocurrió a las 7 de la mañana del lunes, en el cruce de Achupallas y Tuyú, y quedó registrado por al menos tres cámaras de seguridad de la zona.
Las imágenes permitieron registrar distintos momentos de la secuencia, entre ellos la llegada de los dos delincuentes, el abordaje a la víctima y el momento posterior al disparo. Según lo observado, uno de los delincuentes llevaba una gorra blanca y el otro una gorra negra.
Según la reconstrucción del caso, la víctima acababa de sacar su camioneta de color negro y la estacionó a pocos metros del lugar. Luego, descendió del vehículo y fue en ese momento cuando los dos delincuentes, que caminaban por la vereda, se cruzaron con él y lo abordaron, amenazándolo con un arma.
De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras, uno de ellos ingresó al vehículo por el lado del acompañante, mientras que el otro se ubicó del lado del conductor.
Intentó evitar el robo y recibió un disparo en el rostro
Ante la situación, el hombre regresó corriendo hacia la camioneta con la intención de evitar que se la llevaran. Sin embargo, uno de los delincuentes efectuó un disparo que impactó en su rostro.
La víctima cayó tendida en el lugar y fue asistida por jóvenes que se encontraban transitando por la zona para dirigirse a la escuela. El ataque ocurrió en un sendero utilizado habitualmente por estudiantes para asistir a un colegio que se encuentra a pocas cuadras.
Buscan identificar a los dos delincuentes
Por estas horas se desarrolla un importante operativo para localizar a los responsables del homicidio. De acuerdo con la información aportada por vecinos, los sospechosos serían de la zona.
Además, residentes del lugar aportaron registros de cámaras de seguridad que podrían ser relevantes para reconstruir la secuencia e intentar identificar a los asaltantes.
Siempre según la información proporcionada por vecinos, la camioneta habría sido encontrada posteriormente abandonada en el barrio Don Juan.
La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Claudio Fornaro.
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