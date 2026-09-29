Brutal asesinato en González Catán: intentó resistirse al robo de su camioneta y lo mataron

Intentó evitar el robo y recibió un disparo en el rostro

Ante la situación, el hombre regresó corriendo hacia la camioneta con la intención de evitar que se la llevaran. Sin embargo, uno de los delincuentes efectuó un disparo que impactó en su rostro.

La víctima cayó tendida en el lugar y fue asistida por jóvenes que se encontraban transitando por la zona para dirigirse a la escuela. El ataque ocurrió en un sendero utilizado habitualmente por estudiantes para asistir a un colegio que se encuentra a pocas cuadras.

Buscan identificar a los dos delincuentes

Por estas horas se desarrolla un importante operativo para localizar a los responsables del homicidio. De acuerdo con la información aportada por vecinos, los sospechosos serían de la zona.

Además, residentes del lugar aportaron registros de cámaras de seguridad que podrían ser relevantes para reconstruir la secuencia e intentar identificar a los asaltantes.

Siempre según la información proporcionada por vecinos, la camioneta habría sido encontrada posteriormente abandonada en el barrio Don Juan.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Claudio Fornaro.