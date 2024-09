Un DJ argentino murió en Ibiza tras caer de un tercer piso: qué dijo la Justicia al respecto

Federico Garmendia Diario de Ibiza

Según medios locales, la Policía llegó al cruce de las calles Navarra y País Vasco poco después de las 8:30 tras recibir una llamada de emergencia. Al llegar, encontraron el cuerpo de un hombre tendido en el suelo. Poco después, una ambulancia llegó al lugar y los médicos comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar por más de 10 minutos, pero no lograron salvar su vida.

Horas después de conocerse la noticia del fallecimiento, Alberto Joaquín Garmendia Salas, el padre de Federico, le dedicó una emotiva publicación en redes sociales. "Lloro y no dejaré de llorar. Se me fue un pedazo de vida, no puedo creerlo ni asimilarlo. Duele, duele tanto, y allá irá tu hermana, con quien compartiste esos nueve meses de gestación, a buscarte para que vuelvas a casa", escribió.

"¡Ay, Federico! ¿Por qué tanto dolor? Eras feliz a tu manera, y eso era lo que me importaba. No sé cuánto tiempo podré soportar este dolor, pero sé que nos volveremos a encontrar y descansaremos en paz. Adiós, mi amado hijo, hasta que nos volvamos a ver. Aún resuena en mi cabeza el ‘qué hacés viejo querido’ que me decías cuando hablábamos", cerró.